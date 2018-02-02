‘Bu şarkı 80 milyonluk Türk milletinin, Mehmet’ine seslenişidir’

Müzisyen Sinan Akçıl, Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçik'e özel hazırladığı 'Yakında Döneceksin (Mehmedim)' şarkısını dijital müzik ve video platformlarında paylaştı. Ajda Pekkan, Hande Yener, Zeynep Casalini, İzel, Bengü ve Ferhat Göçer gibi birçok sanatçının şarkılarında imzası bulunan Akçıl, şarkının izlenmesinden ve indirilmesinden elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

SİNAN AKÇIL'DAN MEHMETÇİK İÇİN ÖZEL ŞARKI



DİNLEYEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Akçıl, bir şarkının bir-iki haftada yapıldığını, bu şarkıyı ise dakikalar içerisinde yazdığını, bestelediğini ve stüdyoya girdiğini söyledi. Şarkıyı ilk kez çevresindekilerle paylaştığını ve dinleyenlerin gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Akçıl, şöyle devam etti: "Bu şarkı; Türk halkının, Mehmet'ine seslenişidir. Şarkıyı yazmak ve söylemek çok zor değil. Allah bana böyle bir yetenek bahşetmişken, ben de 80 milyon insanımızın duygusunu, seslenişini şarkı yaptım. Bu benim şarkım değil; 80 milyon Türk milletinin, Mehmet'ine seslenişidir." Akçıl, şarkının klibinin görüntülerini yayınladıktan sonra şehit ailelerinden çok fazla mesaj aldığına dikkat çekerek, "Gece arkadaşlarımla toplandık bizi etkileyen görüntüleri kullanarak klibi hazırladık. Bu konuda herkesin anlayış göstereceğini umuyorum" diye konuştu. Akçıl, Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin bildiri yayınlayan sanatçılara da tepki gösterdi: "Onları bir türlü anlayamıyorum."



'EN KISA ZAMANDA KİLİS'E GİDECEĞİM'

Sinan Akçıl, Türk milletinin en çok askere ve polise güvendiğini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gurur duyduğunu ifade etti ve 5 Şubat'ta Kilis'e gideceğini söyledi. Akçıl, şöyle devam etti: "Gerekli başvuruları yaptım. Kilis'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gidip bordo berelileri ziyaret ederek, er ve üst konumdaki askerlerle görüşüp şarkımı paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bütün askerlerimize selam olsun, Allah onlardan razı olsun."