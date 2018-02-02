Okuma yazma seferberliğine büyük ilgi

Müge Anlı'nın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği'ne, dünkü canlı yayına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seferberlikte biz de varız!" diyerek desteğini belirtmişti. Bugüne kadar pek çok sosyal yardım projesine imza atan Müge Anlı, Türkiye çapındaki en büyük iyiliğe imzasını Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas ve Mardin'de açılan kurslara okuma yazma bilmeyen vatandaşlar ilgi gösterdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlar açılacak kurslara kayıt oldu.

Sivas'ta okuma, yazma seferberliği büyük ilgi gördü!

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın görevlilerle vatandaşların kayıtlarını yaptı. Kayıt yaptıran vatandaşlara defter, kalem ve silgi hediye edildi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, bütün kurumlarla bu kampanyaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kampanyaya her türlü desteğin verileceğine inanıyorum"

Geçen yıl 770 kişiye okuma yazma sertifikası verdiklerini bildiren Altınsoy; "İlimizde her yıl ortalama 800 kişi okuma yazma kursu alıyor. Sivas'ta yaklaşık 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Bunu da sıfıra indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kursa kayıt yaptıranlardan 66 yaşındaki Döne Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kursa kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Okuma, yazma öğreneceğim, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Kursa eşiyle kayıt yaptırmaya gelen Abdullah Duman (53) da "Eşimi aldım okuma yazma öğrenmek için geldim. Allah nasip ederse öğreneceğiz." dedi.

MARDİN'DE DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde okuma yazma seferberliğine etkin katılım sağladıklarını belirterek, "İlimiz bu konuda örnek çalışmalarıyla takdir topluyor" dedi.

"ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA OLDU"

Konu hakkında açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi hanımefendinin başlattığı projeye bizlerde çalışmalarımızla her zaman destek veriyoruz. Önem verdiğimiz çalışmalardan birisi ise kadınlarımızın meslek sahibi olmaları ve okuma yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmeleridir. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın da seferberlik ilan ettiği konuda bizler de elimizi taşın altına güçlü bir şekilde koyduk" diye konuştu.

"KADINLARIMIZ KURSLARIMIZ İLE ÖĞRENİYOR"

Vali Yaman, büyükşehir belediyesi görevinin verilmesinin akabinde ilk yaptığı çalışmalardan birisinin de okuma yazma kursları olduğunu söyledi. Vali Yaman, "Biz devletimizin ve hükümetimizin tevdi ettiği büyükşehir belediyesi hizmetlerinin ardından dikkate aldığımız konuların başında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara yer verdik.

Bu nedenle ilimizin farklı bölgelerinde çalışma başlattık. 200 kadınımız okuma yazma öğrenerek hayatlarını kolaylaştırdı. Bu vesileyle böyle önemli seferberliği başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devletimiz ve hükümetimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.