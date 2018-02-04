Sarp Levendoğlu, uğruna yuvasını yıktığı Derya Şensoy ile evlilik için ilk adımı attı

BOŞANDIKTAN SONRA AŞKI SAKLAYAMADI

Birce Akalay ile evliyken Derya Şensoy ile yaşadığı konuşulan Sarp Levendoğlu boşandıktan sonra aşkı saklayamadı. İkili aileleri tanıştırarak evlilik için ilk adımı attı.