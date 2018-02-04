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, uğruna yuvasını yıkt��ğı ile evlilik için ilk adımı attı

, 2014’te evlendiği oyuncu Birce Akalay’dan Ocak 2016’da boşanmıştı. İddiaya göre; Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay evliliğinin bitme sebebi oyuncu ’du. Levendoğlu ve Şensoy’un iki yıldır devam eden fırtınalı ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Yakışıklı oyuncu Derya Şensoy’u Datça’da yaşayan annesi Emine Altıoklar'le tanıştırdı. Emine Altıoklar'ın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip Derya Şensoy’un annesi Derya Baykal'la tanışacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 10:56
Sarp Levendoğlu, uğruna yuvasını yıktığı Derya Şensoy ile evlilik için ilk adımı attı

BOŞANDIKTAN SONRA AŞKI SAKLAYAMADI

Birce Akalay ile evliyken ile yaşadığı konuşulan boşandıktan sonra aşkı saklayamadı. İkili aileleri tanıştırarak evlilik için ilk adımı attı.

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Sarp Levendoğlu, uğruna yuvasını yıktığı Derya Şensoy ile evlilik için ilk adımı attı
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