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: Kendi şarkılarımı dinlerken ağlıyorum

Yıllardır sahnelerde olan usta sanatçı : “Tek bir eksiğim var, şarkı yazamıyorum ama ben de şarkıları konuşturuyorum. Zaten kendimi dinlerken ağlıyorum. Burnumun direğinin sızlaması lazım... Çünkü şarkıcı Yeliz’i dinliyorum”

Giriş Tarihi: 4.2.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 10:17
Yeliz: Kendi şarkılarımı dinlerken ağlıyorum

OĞUZHAN TORACI

Uçaktan korktuğu halde hostes olmayı kafaya takan usta sanatçı , İtalyan Lisesi'nde okurken kendisinden birkaç dönem büyük olan usta sanatçı Nilüfer ile arkadaşlığı sayesinde müzikle tanışmıştı. Okul yıllarında Nilüfer'in 'Dünya Dönüyor' adlı şarkısından etkilenip 'Ben de şarkı söyleyeyim' diyerek, Nilüfer'in yol göstermesiyle müzik yolculuğu başlayan, 'Bu Ne Dünya Kardeşim' ve 'Yalan' şarkılarıyla büyük sükse yapan Yeliz, şimdi de rahmetli Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı 'Bekle Yağmur Geliyor' isimli şarkıyla sevenleriyle buluştu. Usta sanatçı, yeni şarkısı ve hakkında bilinmeyenlerle ilgili 'GÜNAYDIN'a çarpıcı açıklamalarda bulundu...

'Bekle Yağmur Geliyor' isimli şarkınızla uzun bir aradan sonra tekrar müzikseverlerle buluştunuz. Yeni şarkılar için neden böyle uzun aralar veriyorsunuz, biraz tembel misiniz?

Hiç tembel değilimdir; tam tersi, bana verilen bir iş varsa onu sonuna kadar yaparım.

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Yeliz: Kendi şarkılarımı dinlerken ağlıyorum
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