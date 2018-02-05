Ünlü isimler, Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. İşte o duygusal mesajlar:

Şahan Gökbakar: Yine gencecik canlar gitti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.



Hadise: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Sizlere hayatımız boyunca minnettar olacağız.

Sibel Can: Afrin'de beş yiğit, kahraman, vatan sevdalısı şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır, dayanma gücü versin.

Sera Tokdemir: Allah şehadetinizi kabul eylesin, ailelerinize sabırlar versin. Başımız sağolsun

Tolga Çevik: Üzgünüz. Allah onlara rahmet, bizlere sabır versin.

Mustafa Sandal: Maalesef Afrin'de beş şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, ülkemizin başı sağolsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize lütfen dua edelim. Allah, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Yüreğimiz aslanlarımızla.

Yağmur Tanrısevsin: Afrin'de beş canımız şehit oldu, çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

Gamze Özçelik: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun

Ebru Gündeş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dikiyorum. Sizleri asla unutmayacağız.

Göksel: Bugün yine çok hüzün. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Dualarımız tüm askerlerimiz için.

Alişan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Ebru Yaşar: Bu vatan, bu millet, bu bayrak sizlere minnettar şehitlerimiz. Nurlar içinde uyuyun.

Ata Demirer: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.