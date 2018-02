Kendimi en güvende hissettiğim yer Türkiye

ŞENLENDİRİCİ'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Uzun bir aradan sonra 'Bilir misin?' adlı yeni albümüyle hayranlarıyla buluşan Linet , "Tamamen duymak istediğim Linet'i yarattım" dedi. İlk kez 5 yaşında sahneye çıkan ve kendisini 'Sahne canavarı' olarak tanımlayan ünlü şarkıcı; yeni albümünü ve gelecek planlarını GÜNAYDIN'a anlattı...Bu albümün hazırlıkları 2.5 yılda tamamlandı. Repertuvar aşaması ve alt yapısıyla büyük bir araştırma ve demlenme sonucu yeni şarkılarla merhaba dedik. İki cover albümden sonra yepyeni şarkılar yaptık. Bu albümde Okan Akı ile çalıştık. Tamamen benim hissettiğim ve duymak istediğim Linet'i yarattım. İçimdeki saklı odalarda gizlediğim Linet'i çıkarmaya çalıştım. Bunca yılın tecrübesi ve birikimini ortaya koydum.Şarkılarımı gerçekten çok yavaş seçtim, ince eleyip sık dokudum. Zeki Güner ve Doğuş'tan şarkılar var, 'Benim Hayatım Kırmızı' parçası ise Azerbaycanlı bir hayranımdan geldi. Sinan Özşeker'den bir şarkı var... Daha cool ve sakin bir Linet var bu albümde. İlk defa her şarkıyla içli dışlı oldum, ilgilendim. Sesim enteresan; ne söylersem farklı bir yorum katabiliyorum.Sırf gitarla başka, orkestra halinde başka; o müziğe bürünüyorum. Kısacası çok içime sinen bir albüm oldu.Çok yaşadım... Haute couture çalışılmıyor artık eskisi gibi. 'Linet şarkı istiyor, verelim arabeski' diyorlar ama ben bunu yapmıyorum ki... Bazen şarkılarda arabeskle sınırlandırılıyorum. Pop çok pop, arabesk çok arabesk; bunun ortasını bulmak çok zor. Çünkü seni düşünerek şarkı yazmıyorlar. Birisinin seni hissetmesi çok zor. Maalesef piyasa buna uygun değil; her şey paraya ve hızlı tüketime endekslendi. Aynı kelimeler, aynı melodiler... Şarkı bulmak çok zor.Ben aynı zamanda söz yazıyorum;'Sözümden Dönmem', 'Kalbimin Sahibi', 'Sürünüyorum' gibi şarkıların sözünü yazdım.Tabii ki devam edeceğim; onun da repertuvarı hazır. Çok güzel şarkılar var yine.İlk kez 5 yaşında sahneye çıktım; tam bir sahne canavarıyım! Sahne performansı, başka bir dünya. Bunu yapabilmek için çok büyük tecrübe gerekiyor. Ben stajımı 5 yaşında yaptım; annemi görerek, sahne tecrübesi kazanarak... Bu stajları yapmadan bu işin doktoru olamazsın. Ve ben insanları çok güzel ameliyat ederim!Çok enetresan bir ruh hali bu. O zamanlar kendimi yaşlı hissediyordum.Bugüne baktığımda içimdeki ruh çok daha genç ve o ruh dışarıya yansıyor.'Nasıl hissedersen öylesindir' dedikleri çok doğruymuş. Evrim değil, devrim geçirdim ben. Bu değişim sadece dışımda değil, içimde de yaşandı.Zaman ve yaşadıklarım... Bir aile içinde yaşıyordum, sonra tek yaşamaya ve kendi kanatlarımla uçmaya başladım. O süreçte başka bir insan olmuşken, herkesi yönetmeye başlıyorsun.Önceden annem yönetirdi her şeyi; sonra bir baktım, bir anda her şeyi ben yapmaya başlamışım. Bu inanılmaz bir haz veriyor insana çünkü küçük bir holding gibi oluyorsun. Birçok insan için ekmek kapısı oluyorsun. İnsanlara ve dünyaya nasıl davranırsan, bu aynı şekilde bumerang gibi sana döner. Ama bugüne kadar hiçbir şeyi bana geri dönsün diye yapmadım.Her şeyde şanslı ve başarılı olacaksın diye bir kaide yok. Bazen insanlar işinde çok akıllı, kalbinde ise çok aptal olabiliyor.Belki de aşkta çok aptalım; kendimi koyveriyorum. Aşık olmayayım ben! Ama karar verdiğimde de kalkıp giderim.Evlenmek ve o gönül nikahını kıymak istiyorum ama beni buna inandıracak hiç kimse çıkmadı karşıma. Mesela Fransız erkek arkadaşım, evli olduğunu çok naif bir şekilde söyledi ama halen peşimde.Kırıldım... Ama o vazgeçmedi beni aramaktan.Tamamen barışı temsil ediyorum ben.Sesimle herkese huzur ve mutluluk verebilirim. Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar.Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim.Bana 'Neden Türkiye 'de yaşıyorsun?' diyorlar. Ben bu ülkenin vatandaşıyım.Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız.Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine.Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız.Tekliflere bağlı... Hayatımın filmini çekmek isterdim. Bursa'dan İsrail 'e, oradaki hayatımdan Türkiye'ye geri dönüşüme... Çocukluğumu oynayacak kız çocuğunu bile buldum. Sesi çok güzel bir kız; kilosuyla, sesiyle, her şeyiyle bana benziyor. Kim, biliyor musunuz? Hüsnü Şenlendirici 'nin kızı Naz... Olay bir sesi var!Yemek yemeyi ve pişirmeyi çok seven biri olarak hep açım! Masanın donatılmasını çok severim. Büyük bir savaş veriyorum; varlık içinde yokluk çekiyorum.