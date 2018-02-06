VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ne yapıyor?
14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi. İşte VJ Bülent'in yeni hayatı...
Giriş Tarihi: 6.2.2018 11:29Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 11:51
14 yıl boyunca tv ve sinema ekranlarda boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan VJ Bülent, emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.