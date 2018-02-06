Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ne yapıyor?

yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ne yapıyor?

14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan , emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi. İşte VJ Bülent'in yeni hayatı...

Giriş Tarihi: 6.2.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 11:51
VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ne yapıyor?

14 yıl boyunca tv ve sinema ekranlarda boy gösteren, zamanında işsizlik maaşı da alan , emeklilik için yaşının dolmasını beklerken, İstanbul'dan taşınarak artık kabuğuna çekildiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ne yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN