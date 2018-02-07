Önce fotoğraflarını sildiler, sonra da anlaşmalı boşandılar

Ünlü şarkıcı Nez
, 21 Kasım 2016'da nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Eylem Server Ünüvar
'la geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşandı. Geçen Eylül ayında haklarında, yaşadıkları şiddetli bir kıskançlık kavgası sonucu yollarını ayırdıklarına dair haberler çıkan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek fotoğraflarını da kaldırmışlardı. Çıkan haberlerin ardından Nez sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı: "Uzakta kendi halinde yaşadığım evlilik kurumum ile ilgili haberleri izliyor ve tabii ki merakınıza ve ilginize saygı duyuyorum. Bu hassas dönemde sizden tek beklentim anlayış ve hoşgörü olacaktır." Nez ve Eylem Server Ünüvar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çift, birbirlerinden maddi manevi tazminat ve nafaka talep etmedi. Geçtiğimiz günlerde Aile Mahkemesi'nde görülen davada, hakim çiftin boşanmasına hükmetti.