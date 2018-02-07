Seren Serengil ile Yaşar İpek evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Seren Serengil, zorlu süreçte yanında bulunan Yaşar İpek ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Seren Serengil, kendisi gibi şarkıcı olan Yaşar İpek ile evleneceğini duyurdu. Seren Serengil, şunları söyledi: Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil. Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:53Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 15:54
DÜĞÜN TARİHİNİ VERDİ
Gündemden düşmeyen Seren Serengil, canlı yayında Yaşar İpek'e olan aşkını duyurdu. İpek de "10 Temmuz" diyerek düğünün tarihini verdi.