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Tahir’in gazabı Karadeniz’i yakacak!

atv'nin iddialı dizisi , Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. ‘Sen Anlat Karadeniz’ son bölümde; Nefes ve Tahir'in kaçışı sürerken, Vedat'ın ateşi çevresindeki herkesi yakmaya devam eder. Peki, nefes kesen final sahnesi sonrasında, merakla beklenen ‘Sen Anlat Karadeniz’ 3.bölümünde neler olacak. İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 7.2.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 14:38
Tahir’in gazabı Karadeniz’i yakacak!

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.

Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir?

SEN ANLAT KARADENİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.

Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır.

Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez.

Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

'Sen Anlat Karadeniz' birinci oldu

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Tahir’in gazabı Karadeniz’i yakacak!
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