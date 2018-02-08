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ına kadar bu tempoda şarkı söylerim

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
60 yaşına kadar bu tempoda şarkı söylerim
'Kalp Gözüm' adlı yeni single'ıyla hayranlarıyla buluşan Altay, "Bu şarkı beni o kadar heyecanlandırdı ki, anında insanlara ulaştırmak istedim" diyor. Dünyaya insanları eğlendirmek için geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı ile yeni single'ını ve gelecek planlarını konuştuk...

'Kalp Gözüm' şarkısını neden albümünüze koymak yerine single yaptınız?
'Ziyaret' albümüm geçen yıl çıktı. Arkadaşım Mustafa Erdoğan, albümden sonra "Bir şarkı var" dedi. Zaten ben yeni albümün hemen ardından bir sonraki projeye başlarım. Ertesi günün sabahında o şarkı telefonumdaydı. Tam istediğim gibi bir aşk şarkısıydı. Bu şarkı böyle doğdu yani... Yapımcım Polat Yağcı da "Bunu albüme ekleyip iki CD halinde müzikseverlere sunalım" dedi. Şarkı bizi çok heyecanlandırdı. Bu parçanın enerjisi ve heyecanını anında ulaştırmamız lazımdı.

Türkiye'de şarkı üretme sıkıntısı var mı?
Üretimden ziyade tüketimde sıkıntı var. Bir şarkı çıkıyor, çok hızlı tüketiliyor. Eskiden bir albüm yapılırdı, iki yıl sonra diğer albüm çıkardı. Şimdi maksi single yapıyoruz, üç ay sonra bitiyor. Bu sefer yeniden şarkı yapmak gerekiyor...

Çok üreten, şarkılar yazan bir müzisyensiniz... Şarkı vermek istediğiniz isimler var mı?
'e vermiştim. Ebru benim canım; çok sevdiğim biri. Bir sürü yeni şarkım var, yakında hepsini duyacaksınız. Şarkı satıp ticaretini yapmadığım ve paramı sahneden kazandığım için bu konularda konuşmam etik olmaz. 'Bir şarkı daha yapayım, satayım' kafasında değilim.

Geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Hedefleriniz neler?
Müziğe başladığım günden bu yana 30 yıldır şarkı söylüyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yani 2023'te, Altay'la 100'üncü Yıl Konserleri diye bir proje yapmak istiyorum. Allah sağlık verirse, kışın kültür merkezlerinde bu konserleri yapacağım. Bunu söyledim diye projemi çalmasınlar! (Gülüyor) Allah, bu projemi gerçekleştirmeden canımı almasın...

Emekli olmayı düşünüyor musunuz?
Emeklilik yok; ına kadar bu tempoda devam... Hefes aldığım sürece şarkı söylemek istiyorum.

SAAT 07.00'DE KALKARIM

30 yıllık başarılı bir kariyeriniz var. Hiç şımardığınızı hissettiniz mi?
Niye şımarayım; ölümlü olduğumu biliyorum. İnsanları eğlendirmek için gönderilmişim dünyaya... Karşılığında inanılmaz bir sevgi görüyorum insanlardan. Mesleğim şarkı söylemek, onun dışında başka insanlardan farkım yok.

Gece çalışan biri olarak kendinize nasıl bakıyorsunuz? Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?
Sabah erken kalkarım. Sürekli gece çalışmıyorum, bu nedenle sabah 07.00'de kalkabiliyorum. Spor yapıyorum, sonra ofise gidiyorum. Çok düzenli bir hayatım var.

Çok yoğunsunuz ama gezmeyi de seviyorsunuz.
Çok severim gezmeyi. 150 tane mülkün olsa ne olur... Benim gezmem, görmem lazım...

BU OPERASYON 30-40 YIL SONRASI İÇİN

Türkiye'nin gündeminde Afrin var... Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Kesinlikle devletimin ve hük��metimin yanındayım. Olması gereken bu. Sınır güvenliğimiz için bu operasyonun yapılması şarttı. Kim bunun aksini söylerse karşısında dururum. Doğru tektir. Ülkelerin politikaları bir haftalık veya bir günlük değildir. Ülkemizin toprakları dedelerimizin, ninelerimizin kanıyla kazanıldı. Bu operasyonun 30-40 yıl sonrasını düşünerek yapıldığını herkesin anlaması lazım. Sonuna kadar Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız.
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