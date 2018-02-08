60 yaşına kadar bu tempoda şarkı söylerim

'Kalp
Gözüm' adlı
yeni single'ıyla
hayranlarıyla
buluşan Altay,
"Bu şarkı beni
o kadar heyecanlandırdı
ki,
anında insanlara
ulaştırmak
istedim" diyor.
Dünyaya insanları
eğlendirmek
için geldiğini
söyleyen
ünlü şarkıcı ile yeni single'ını
ve gelecek planlarını
konuştuk... 'Kalp Gözüm' şarkısını neden albümünüze koymak yerine single yaptınız?
'Ziyaret' albümüm geçen
yıl çıktı. Arkadaşım Mustafa
Erdoğan, albümden sonra
"Bir şarkı var" dedi. Zaten
ben yeni albümün hemen
ardından bir sonraki projeye
başlarım. Ertesi günün
sabahında o şarkı telefonumdaydı.
Tam istediğim gibi
bir aşk şarkısıydı. Bu şarkı
böyle doğdu yani... Yapımcım
Polat Yağcı da "Bunu
albüme ekleyip iki CD halinde
müzikseverlere sunalım"
dedi. Şarkı bizi çok heyecanlandırdı.
Bu parçanın enerjisi
ve heyecanını anında ulaştırmamız
lazımdı. Türkiye'de şarkı üretme sıkıntısı var mı?
Üretimden ziyade tüketimde
sıkıntı var. Bir şarkı
çıkıyor, çok hızlı tüketiliyor.
Eskiden bir albüm yapılırdı,
iki yıl sonra diğer albüm
çıkardı. Şimdi maksi single
yapıyoruz, üç ay sonra bitiyor.
Bu sefer yeniden şarkı
yapmak gerekiyor... Çok üreten, şarkılar yazan bir müzisyensiniz... Şarkı vermek istediğiniz isimler var mı? Ebru Gündeş
'e vermiştim.
Ebru benim canım; çok
sevdiğim biri. Bir sürü yeni
şarkım var, yakında hepsini
duyacaksınız. Şarkı satıp
ticaretini yapmadığım ve
paramı sahneden kazandığım
için bu konularda konuşmam
etik olmaz. 'Bir şarkı
daha yapayım,
satayım'
kafasında
değilim. Geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Hedefleriniz neler?
Müziğe
başladığım
günden
bu yana
30 yıldır şarkı söylüyorum.
Cumhuriyetimizin 100'üncü
yılında yani 2023'te, Altay'la
100'üncü Yıl Konserleri diye
bir proje yapmak istiyorum.
Allah sağlık verirse, kışın
kültür merkezlerinde bu konserleri
yapacağım. Bunu söyledim
diye projemi çalmasınlar!
(Gülüyor) Allah, bu
projemi gerçekleştirmeden
canımı almasın... Emekli olmayı düşünüyor musunuz?
Emeklilik yok; 60 yaş
ına
kadar bu tempoda devam...
Hefes aldığım sürece şarkı
söylemek istiyorum. SAAT 07.00'DE KALKARIM 30 yıllık başarılı bir kariyeriniz var. Hiç şımardığınızı hissettiniz mi?
Niye şımarayım; ölümlü
olduğumu biliyorum. İnsanları
eğlendirmek için gönderilmişim
dünyaya... Karşılığında
inanılmaz bir sevgi
görüyorum insanlardan.
Mesleğim şarkı söylemek,
onun dışında başka insanlardan
farkım yok. Gece çalışan biri olarak kendinize nasıl bakıyorsunuz? Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?
Sabah erken kalkarım.
Sürekli gece çalışmıyorum,
bu nedenle sabah 07.00'de
kalkabiliyorum. Spor yapıyorum,
sonra ofise gidiyorum.
Çok düzenli bir hayatım var. Çok yoğunsunuz ama gezmeyi de seviyorsunuz.
Çok severim gezmeyi. 150
tane mülkün olsa ne olur...
Benim gezmem, görmem
lazım... BU OPERASYON 30-40 YIL SONRASI İÇİN Türkiye'nin gündeminde Afrin var... Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Kesinlikle devletimin ve hük��metimin yanındayım. Olması gereken bu. Sınır güvenliğimiz için bu operasyonun yapılması şarttı. Kim bunun aksini söylerse karşısında dururum. Doğru tektir. Ülkelerin politikaları bir haftalık veya bir günlük değildir. Ülkemizin toprakları dedelerimizin, ninelerimizin kanıyla kazanıldı. Bu operasyonun 30-40 yıl sonrasını düşünerek yapıldığını herkesin anlaması lazım. Sonuna kadar Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız.