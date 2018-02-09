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, Umut’un izini kaybettiği babasına 24 saatte ulaştı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programı ‘’da Türk halkının merakla beklediği Umut ile ilgili müjdeli haberi verdi. Esra Erol'un programına katılan genç; Umut Cünbüt, 10 yıldır görüşemediği babasına 24 saat içinde kavuştu

Giriş Tarihi: 9.2.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 16:33
Esra Erol, Umut’un izini kaybettiği babasına 24 saatte ulaştı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan 'da programına torunuyla birlikte başvuran Gülşen, damadına ulaşmak için programa katıldı. Genç Umut 10 yıldır görmediği babasına 24 saat gibi kısa sürede kavuştu.

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Esra Erol, Umut’un izini kaybettiği babasına 24 saatte ulaştı
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