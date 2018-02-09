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bana yeter

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
Tost bana yeter
Şarkıcı Bengü, önceki gün Kuruçeşme'de kuaför çıkışı görüntülendi. Yeni saç tarzı dikkat çeken Bengü, 'ın 'G.O.R.A' filmindeki 'Ceku' karakterinden özendiğini söyledi. İşadamı Selim Selimoğlu ile birlikte olan Bengü, muhabirlerin " ile ilgili planınız var mı?" sorusuna "14 Şubat'ta sahneye çıkmıyorum. Selim bir plan program yapmıştır. En azından bir ayran olsun yeriz, döner olursa sevinirim. Beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım ki sonunda mutlu olabileyim" dedi. Oldukça keyifli görünen Bengü, Mart ayında bol bol konser vereceğini belirtti.
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Tost bana yeter
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