Tost bana yeter

Şarkıcı Bengü, önceki gün Kuruçeşme'de kuaför çıkışı görüntülendi. Yeni saç tarzı dikkat çeken Bengü, Cem Yılmaz
'ın 'G.O.R.A' filmindeki 'Ceku' karakterinden özendiğini söyledi. İşadamı Selim Selimoğlu ile birlikte olan Bengü, muhabirlerin "14 Şubat
ile ilgili planınız var mı?" sorusuna "14 Şubat'ta sahneye çıkmıyorum. Selim bir plan program yapmıştır. En azından bir tost
ayran olsun yeriz, döner olursa sevinirim. Beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım ki sonunda mutlu olabileyim" dedi. Oldukça keyifli görünen Bengü, Mart ayında bol bol konser vereceğini belirtti.