Arif Sağ, MESAM’a arabesk eserleri sayesinde üye oldu

Dillerden düşmeyen yüzlerce şarkının yazarı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay, Suat Suna, Fuat Güner ve Recep Ergül'le birlikte Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) istifa etti. İlkan, bu süreçle ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı.



Sizi istifa sürecine götüren nedenleri paylaşır mısınız?

Orhan Gencebay başkanlığındaki dönemde MESAM olarak en büyük hedefimiz, sanatçılarımızın telif haklarını korumaktı. MESAM olarak telif haklarını Avrupa standartlarına çıkarmaya çalışıyorduk. Biz bunun mücadelesini verirken yönetim kurulunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Orhan Gencebay ile Arif Sağ'ın doğruları birbiriyle çakışır bir duruma gelmişti. Bizim doğrularımız daha farklıydı. Örneğin, Türkiye'deki diğer meslek birliklerinin yaptığı gibi biz de genel kurulu hafta içi gerçekleştirmek istedik. Bunun nedeni ise MESAM üyesi sanatçıların büyük bölümünün hafta sonu şehir dışına konserlere gitmesi ve bundan dolayı da genel kurula katılımın az olmasıydı. Üyelerimizden genel kurulun hafta içine alınması için yoğun talep geldi. Biz de Orhan Bey'in başkanlığında bu yönde bir karar aldık. Arif Bey, zaten bir süredir sağlık sorunlarından dolayı gelemiyordu toplantılara. Ama katıldığı ilk toplantıda ekibiyle birlikte aldığımız bu kararı değiştirdi. İşin en acısı da, ısrarla karşı çıkmamıza rağmen genel kurulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne yani birçok sanatçının konserlerinden dolayı şehir dışında olduğu bir güne getirdiler. Bir diğer önemli nokta ise, çok güvenilir ve işinde çok başarılı olan genel sekreterimiz Ali Güneş Ramazanoğlu işten atıldı. MESAM'a yıllardır çok büyük katkısı vardı bu arkadaşımızın. "MESAM'daki personelden yeterince yararlanamıyorum, personelde reform yapılması gerekiyor" dediği için işten attı Arif Sağ ve ekibi. Yönetim kurulu üyemiz değerli sanatçı arkadaşım Suat Suna'nın, genel kurul öncesi MESAM'dan ihraç edilmesi bardağı taşırdı.



Arif Sağ başkanlığındaki MESAM Yönetim Kurulu üyeleri, Gencebay'a yönelik "Kendisinin temsil etmediği bazı etnik, inançsal ve kültürel değerlerin, yönetim kurullarımızdaki temsiliyetinden rahatsızlık duyuyor" ifadesini kullandı...

Orhan Gencebay'ın asla böyle bir tavrı ve rahatsızlığı olmamıştır. Ben yönetim kurulunda bulunduğum süre boyunca asla böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmadım. Hayatım boyunca insanı, hangi kimliğe sahip olursa olsun ayırmaksızın seven biri olarak, etnik kimlikten dolayı böyle bir ayrım veya rahatsızlık yaşansaydı buna ilk tepkiyi ben verirdim. Orhan Bey gibi naif, sanata ve insana büyük bir sevdayla yaklaşan bir isme böyle şeyler söylenmesini çok çirkin buluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde, bu tarz ithamlarda veya imada bulunulması beni çok üzdü ve yaraladı. Acımasızca davranmanın kimseye bir faydası yok. İnsanı insan yapan değerler merhamet, sevgi, vicdan ve saygıdır. Bunların biri eksik olunca arızalı insan oluyorsun. 50 yıllık dostluklar, 50 saniyede bitebiliyor. Arif Sağ ve Orhan Gencebay gibi müzik dünyasının iki usta ismin dostluğu bizlere örnek oluyordu. Ancak acımasız suçlamalar, haksızlıklar 50 yıllık dostlukları sonlandırıyor.

TELİF HAKKI İÇİN SAVAŞTIM

Bir daha yöneticilik yapmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda çok yeni istifa ettim. Bilemiyorum. Müzisyenlerimizin telif hakları için hayatım boyunca mücadele ettim. MESAM'ın kuruluş amacı; sanatçının ve bestecilerin maddi haklarını korumak. İdealimiz, bu hakları iyileştirmekti. MESAM'ın başka konularla gündeme gelmesi beni çok üzdü. Müzik sektörü şu an kan ağlıyor. Artık albüm bile yapılmıyor. Ayakta alkışlanan sanatçılarımız kendi cebinden para vererek albüm yapıyor. Bizim; sektörü ayağa kaldıracak, sanatçının menfaatini koruyan çalışmalar içinde olmamız gerekirken, farklı kavgalarla haber olmamızın kimseye faydası yok.

Sağ'ın "Arabesk söyleyerek halkıma ihanet ettim" açıklaması için ne diyeceksiniz?

Her tarzda şarkılar yazmış bir şair olarak, bu açıklamasını yanlış buluyorum. Her şeyden önce müziğin kategorize edilmesi yanlış. Müziğin tüm dallarına saygım sonsuz. Halk müziği de bizim, pop müziği de, arabesk de. Arif Sağ, arabeski ihanet olarak görüyor ama MESAM'a arabesk eserleri ile üye olmuştu. Trajikomik bir durum. Arif Bey, arabesk eserleri sayesinde MESAM'da seçme ve seçilme şansına sahip oldu ve yine o eserler sayesinde MESAM'a başkan oldu.

MART'TA 'UNUTULMAZ ŞARKILAR'IN DEVAMI GELİYOR



Yeni albüm çalışmanızdan bahseder misiniz?

40'ıncı sanat yılım için çıkardığım 'Unutulmaz Şarkılar' albümümün devamı niteliğinde bir çalışma olacak. Bu albümde de Emel Sayın'dan Demet Akalın'a, Yaşar'dan Kenan Doğulu'ya kadar birbirinden değerli isimler yer alacak. Bugüne kadar 2 bine yakın şarkı ürettim. Bunlar arasından albüme koymak için şarkı seçmek de çok zor oldu benim için. En sevilen şarkılarıma yer vermeye çalıştım bu albümde de. Albümde yer alan bazı şarkıları da sanatçılar kendileri seçti. Kendi sevdikleri şarkımı okumak istediler. Mart ayında çıkarmayı düşünüyorum. Umarım bir önceki albümüm gibi dinleyicilerimin beğenisini kazanır.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE ÇOK YOL KAT ETTİK



MESAM'da rahatsız olduğunuz başka noktalar var mı?

Biz Orhan Bey başkanlığında, 5846 numaralı kanunumuzun iyileştirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çok yol kat ettik. Orhan Bey, bu konuda çok emek verdi, çok çaba sarf etti. Umarım bu yasada bir an önce iyileştirmeler yapılır. MESAM'ın tüzüğü gereği, özgürce seçim listesi yapıp oy alamıyoruz. Yani her isteyen aday olabiliyor. Böyle olunca da normalde sohbet bile edemeyeceğin, oturup konuşamayacağın insanlarla aynı masanın etrafında oturmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir anlamda zoraki nikah kıyılıyor. Zaten anlaşmazlıklar da belli bir süre sonra kendini gösteriyor; bunun da değişmesi gerekiyor. Özgürce listelerimizi yapıp anlaşabileceğimiz arkadaşlarımızla aynı masada oturmak istiyoruz. Eğer bu değişiklik olmazsa Arif Sağ ile Orhan Gencebay yeniden aynı masada oturmak zorunda kalabilir.

GENCEBAY'A BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILDI



Orhan Gencebay'a haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?

Evet, kesinlikle Orhan Bey'e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Orhan Bey, hayatın ona sunduğu tüm konfora, refaha rağmen yoksul ve yoksun eser sahiplerinin hakları için gecesini gündüzüne katıp çalışan, didinen bir müzik insanı. Sanatçının ve eser sahiplerinin daha iyi koşullarda müzik yapabilmesi için çok büyük emek verdi, çok fedakarlıkta bulundu. Orhan Bey'in en büyük rahatsızlığı, MESAM'a verdiği dilekçenin basına sızdırılmasıydı. Arif Sağ ve ekibi de kendilerini haklı çıkarmak adına yaralayıcı, üzücü açıklamalarda bulundu.

TUBA KALÇIK