Bismil’de bin kişilik okulun temelini attılar

İşadamı Necat Gülseven'in memleketi Bismil'e modern bir okul kazandırmayı amaçladığı proje için çalışmalar başladı. Bismil ilçe merkezinde 4.5 dönüm arsa üzerine inşa edilecek okulda 12 derslik bulunacak. Ortaokul olarak hizmet verecek binanın temelleri atılırken, tüm maliyeti Gülseven'in şirketi tarafından kraşılanacak okula Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu adı verilecek. Okulun maliyeti 2.5 milyon TL olacak. 2018-19 eğitim yılına yetiştirilmesi planlanan okuldan yılda bin 50 öğrenci mezun olacak.

'TERÖRDEN UZAKLAŞACAK '

?Okulla ilgili protokolün iki ay önce imzalandığını hatırlatan Necat Gülseven, şöyle konuştu "Hızlı bir şekilde temel atma işlemlerine başladık. Okul, bin 50 kişilik olacak. Bismilli olduğum için buradaki okul ihtiyacını karşılama amacıyla yola çıktık. Her işadamının bu tarz hayırlı işleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta burası bir terör bölgesi... Eğitim ve öğretim ne kadar çok olursa, çocuklar terörden o kadar uzaklaşmış olacak. Okulumuzu 2018-19 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeye çalışacağız. Bismil'e hayırlı olsun."

'GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK DEĞERLİ BİR ESER'

BİSMİL Kaymakamı Turgay Gülenç, okulun hayırlı olmasını dileyip Necat Gülseven-Ebru Yaşar çiftine teşekkür etti: "Gelecek nesillere bırakılacak bu değerli eseri Bismil'e, Diyarbakır'a kazandıran Necat Gülseven ve ailesine teşekkür ediyorum. Bismil; nüfus olarak birçok ilden büyük bir ilçe. Yeni yatırımlar için daha çok çalışmamız ve kaynak bulmamız gerekiyor. Hayırsever işadamlarımıza arsa kazandırılması ve yeni okulların yapılması konusunda Bismil Belediyesi'nin kapıları daima açık."