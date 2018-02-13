Ayşe Tolga: Bülent Ersoy'un yüzü tanınmaz hale geldi

Oyuncu Ayşe Tolga, Bülent Ersoy'u hedef aldı. Botoks yaptırdığını, cerrahi olmayan müdahaleleri desteklediğini belirten Tolga, kötü estetiğe örnek olarak Bülent Ersoy’u gösterdi. Çevresinin ona “Artık yeter” demesi gerektiğini savunan Tolga, “Çorap söküğü gibi geliyor. Deli gibi yaptırıyor ve devam ediyor, yüzü tanınmaz halde” dedi.
Giriş Tarihi: 13.2.2018 15:00Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:25
Botoks dışında estetiği olmadığını söyleyen Ayşe Tolga, "Bülent Ersoy, deli gibi estetik yaptırıyor, yüzü tanınmaz halde" diyerek Diva'ya gönderme yaptı.