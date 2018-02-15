Canlı yayında şok itiraf "tecavüze uğradım"

GİRDİĞİ İŞTE TECAVÜZE UĞRADIĞINI ESRA EROL'DA İTİRAF ETTİ!

Evleneceğim vaadiyle İbrahim Cengiz Aynar tarafından 5 yaşındaki çocuğuyla yalnız başına bırakılan kadın, çocuğuna bakmak için girdiği işte tecavüze uğradığını Esra Erol'da itiraf etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hakim olmayan anneye Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Tan Reyhan Hanım için her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladı.

ESRA EROL SÖZ VERDİ!

Esra Erol ise, size bunu yapan kişi tespit edildiğinde milyonların önünde ifşa edeceğini söyleyerek çok öfkeli olduğunu ifade etti.