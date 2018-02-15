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Sırp basınına ateş püskürdü

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Emina Sandal Sırp basınına ateş püskürdü
Geçtiğimiz günlerde ile ayrılacakları konuşulan 'ı Sırp basını manşet yapmış, 'Emina, eski aşkı Marko Miskoviç'e geri döndü!' demişti. Emina Sandal, önceki gün hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü. Sırp basınındaki birkaç gazetenin skandal haberler yapmak için bu yalanlara başvurduğunu belirten Emine Sandal şöyle konuştu: "Avukatımla yıllardır bu tarz haberler için uğraşıyoruz. Fakat sonuca ulaşamıyoruz. Şu an yeni bir albüm çıkarmak için çalışıyorum. Bu tarz haberleri, galiba yeni çıkacak albümümün kötü tanıtımı için yapmaya çalışıyorlar."
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Emina Sandal Sırp basınına ateş püskürdü
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