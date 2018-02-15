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: Her zaman kadınların yanındayım

Birbirinden farklı konu ve konuklarla izleyici karşısına geçen ’da programına Neşe Hanım’ın ihanet öyküsü damga vurdu. “İhanete uğrayan bir kadının yanında olduğum için dava edileceksem, bundan gurur duyarım” diyen Esra Erol sözlerine böyle devam etti: “Kadınların yanında olmayı sürdüreceğim”

Giriş Tarihi: 15.2.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 16:54
Esra Erol: Her zaman kadınların yanındayım

Eşi 'in kendisini 1992 doğumlu Esra Değirmenci ile aldattığını iddia eden Neşe Hanım, "benim altınlarımı sattı, o parayla dükkân açtı. Maddi durumu çok iyi, ama benim nafakamı bile vermiyor" diyerek sitemde bulundu.

Uğur Vargel'in 'u ve Atv Televizyon kanalını dava edeceğini ifade eden Neşe Hanım'a Esra Erol'dan cevap gecikmedi.

Esra Erol "ihanete uğrayan bir kadının yanında olduğum için dava edileceksem, bundan gurur duyarım." kadınlar hakkını savunmalı diyerek kadınların her zaman destekçisi olduğunu ifade etti.

Canlı yayında şok itiraf tecavüze uğradım

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Esra Erol: Her zaman kadınların yanındayım
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