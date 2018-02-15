Esra Erol: Her zaman kadınların yanındayım

Eşi Uğur Vargel'in kendisini 1992 doğumlu Esra Değirmenci ile aldattığını iddia eden Neşe Hanım, "benim altınlarımı sattı, o parayla dükkân açtı. Maddi durumu çok iyi, ama benim nafakamı bile vermiyor" diyerek sitemde bulundu.

Uğur Vargel'in Esra Erol'u ve Atv Televizyon kanalını dava edeceğini ifade eden Neşe Hanım'a Esra Erol'dan cevap gecikmedi.

Esra Erol "ihanete uğrayan bir kadının yanında olduğum için dava edileceksem, bundan gurur duyarım." kadınlar hakkını savunmalı diyerek kadınların her zaman destekçisi olduğunu ifade etti.