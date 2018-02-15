Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Önceki gün doktorların "Her şeye hazırlıklı olun" açıklamasından 20 dakika sonra hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş bugün toprağa verilecek.

Nuray Hafitaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırılıyor. Cenazede yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Nuray Hafiftaş'ın tabutunun başında dua etti.

Hafiftaş, Teşvikiye Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"BİR KADIN OZANIMIZI KAYBETTİK"

Yapımcı Osman Tan Erkır, Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatına ilişkin, "Bir kadın ozanımızı kaybettik. Gerçekten müzik dünyası için çok erken ve büyük bir kayıp." dedi. Erkır, bir yarışmanın seçmelerinin yapıldığı kentteki bir otelde gazetecilerin sorusu üzerine, Nuray Hafiftaş'ın vefatı nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

MÜZİK DÜNYASI İÇİN ÇOK ERKEN VE BÜYÜK BİR KAYIP

"Popstar" sahnesinde Hafiftaş'ı iki kez ağırlama şansını yakaladıklarını anlatan Erkır, "Bir kadın ozanımızı kaybettik. Gerçekten müzik dünyası için çok erken ve büyük bir kayıp. Çok önemli bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

"HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU" DEMİŞTİ

Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:

Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.