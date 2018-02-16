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Tek yürek yanınızdayız

’ın MehmetçiğeMesajım etiketiyle başlattığı moral kampanyasına ünlüler de destek verdi. Tüm mesajlar, Mehmetçiğe ulaştırılacak

Giriş Tarihi: 16.2.2018
Tek yürek yanınızdayız
VİDEO VE MESAJLA
'nin radyosu , Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler, çektikleri moral videolarını #MehmetçiğeMesajım etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor. İsteyen de Radyo Turkuvaz'ın Whatsapp mesaj hattı 05051883000'a mesaj atabiliyor. Ünlü isimler de kampanyaya destek verdi.

'TÜM TÜRKİYE ARKANIZDA'

ALİŞAN: "Şu anda bizler için, bayrağı için, Türkiye için Afrin'de olan tüm lerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Belki orada değiliz ama dualarımız, gönlümüz sizinle. Tüm Türkiye arkanızda."

'DUALARIMIZ SİZİNLE'

MURAT BOZ: "Mehmetçiğimize mesajım; kalbimizle, ruhumuzla, gönlümüzle, dualarımızla sizlerin yanındayız."

'İMANINIZ KALKAN OLSUN'

MUAZZEZ ERSOY: "Dualarım ve kalbim Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber. Allah yar ve yardımcınız olsun. İmanınız size kalkan olsun."

'MİNETTARIZ'

BURCU GÜNEŞ: "Bu ülke, bu vatan, bu topraklar hepinize minnettar. En yakın zamanda ülkenize, ailenize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun."

BİRLİK VE DİRLİK İÇİN'

LİNET: "Mehmetçiğimize mesajım var! Vatanımızın birliği ve dirliği için çıktığımız bu yolda hepimiz tek yürek yanınızdayız. Hepiniz dualarımızdasınız."

'YAKININIZ DA VE YANINIZ DAYIM'

ESRA EROL: "Devletimizin Afrin'de başlatmış olduğu operasyonu barış ve huzur için ben de destekliyorum. Ben, Mehmetçiklerimizin ve onların ailelerinin yanındayım, hep yakınındayım."
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