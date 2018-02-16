VİDEO VE MESAJLA Türkiye
'nin radyosu Radyo Turkuvaz
, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler, çektikleri moral videolarını #MehmetçiğeMesajım etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor. İsteyen de Radyo Turkuvaz'ın Whatsapp mesaj hattı 05051883000'a mesaj atabiliyor. Ünlü isimler de kampanyaya destek verdi. 'TÜM TÜRKİYE ARKANIZDA' ALİŞAN
: "Şu anda bizler için, bayrağı için, Türkiye için Afrin'de olan tüm Mehmetçik
lerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Belki orada değiliz ama dualarımız, gönlümüz sizinle. Tüm Türkiye arkanızda." 'DUALARIMIZ SİZİNLE' MURAT BOZ:
"Mehmetçiğimize mesajım; kalbimizle, ruhumuzla, gönlümüzle, dualarımızla sizlerin yanındayız." 'İMANINIZ KALKAN OLSUN' MUAZZEZ ERSOY
: "Dualarım ve kalbim Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber. Allah yar ve yardımcınız olsun. İmanınız size kalkan olsun." 'MİNETTARIZ' BURCU GÜNEŞ:
"Bu ülke, bu vatan, bu topraklar hepinize minnettar. En yakın zamanda ülkenize, ailenize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun." BİRLİK VE DİRLİK İÇİN' LİNET:
"Mehmetçiğimize mesajım var! Vatanımızın birliği ve dirliği için çıktığımız bu yolda hepimiz tek yürek yanınızdayız. Hepiniz dualarımızdasınız." 'YAKININIZ DA VE YANINIZ DAYIM' ESRA EROL:
"Devletimizin Afrin'de başlatmış olduğu operasyonu barış ve huzur için ben de destekliyorum. Ben, Mehmetçiklerimizin ve onların ailelerinin yanındayım, hep yakınındayım."