İşte Merve Boluğur'un yeni aşkı Emir Aydemir

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda boşandı. Murat Dalkılıç, ayrılığın ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikili ilk zamanlar bu iddiaları yalanlamıştı. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in doğum gününde ilk kez yan yana görüntülenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel daha sonra aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Şimdi de şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü! Güzel oyuncunun yalnızlığı sadece 4 ay sürdü! Geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri sosyal medya hesabında paylaşan Merve Boluğur’un yeni sevgilisinin kim olduğu belli oldu. İşte güzel oyuncunun yeni aşkı…
Giriş Tarihi: 17.2.2018 10:57Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 15:11