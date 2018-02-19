Sınıra ziyarete teşekkür yağdı

Geçtiğimiz günlerde Sanatçı ile Mehmetçik El Ele sloganıyla Hatay'a giden oyuncu Emre Kızılırmak'a, burada görev yapan kahramanlar ve ailelerinden teşekkür mesajları yağdı. Uzman çavuş
eşi Ece Berdan, Kızılırmak'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ben Reyhanlılıyım. Memleketimize gelmeniz o kadar güzel ki, çok teşekkür ederiz. Eşim uzman çavuş ve çok zor bir görevde. Eşleri olarak, beklemek ve dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. İnşallah eşim görevden gelir ve sizi görmek nasip olur." Ünlü oyuncu ise mesaja şöyle karşılık verdi: "Asıl ben size teşekkür ediyorum; kendinizden verdiğiniz ödünler, ayrı kalmalarınız öyle büyük ve hayırlı bir mücadeleye hizmet ediyor ki... Sizler sayesinde memleketimizde çocuğumuzu huzur içinde yetiştirme olanağı buluyoruz." Üzeyir Semerci adlı polis ise Kızılırmak'ı gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi: "Reyhanlı'ya gelerek bizi çok mutlu ettiniz. Annembabam beni arayıp gazetede resmimizi gördüklerini söyledi. Bu ziyaretiniz sadece bizi değil, bizi sevenleri de mutlu etti." Kızılırmak'ın bu mesaja yanıtı ise şöyle oldu: "Siz de iyi ki varsınız. Sayenizde huzur içinde memlekete evlat yetiştirebiliyoruz, sizin gibi olabilsinler diye. Biz sizin ekmek parası için orada olmadığınızı biliyoruz. Bu çok derin bir vatan sevgisi ve namus meselesidir. Allah'a emanet olun. Ayağınıza taş değmeden görevinizi yerine getirin ve sevdiklerinize kavuşun inşallah."