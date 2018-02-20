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‘Asistanım dolandırıcılarla birlikte’

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
‘Asistanım dolandırıcılarla birlikte’
Ünlü şarkıcı 'in eşi , geçtiğimiz günlerde eşinin lüks aracını satmak istedi. Çolakoğlu, yaklaşık 750 bin liraya 'yla anlaştı. Dudu, Çolakoğlu'nun banka hesabına kapora olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Çolakoğlu'nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi. İddiaya göre; bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu'nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı. Şirketine haciz gelen Dudu ise, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. Çolakoğlu'nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Dudu, Çolakoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

'ASIL MAĞDUR BENİM'
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ozan Çolakoğlu, şöyle konuştu: "Eşim Gülşen'in adına kayıtlı olan lüks marka aracı Murat Dudu'ya sattım. Asistanım Utku Ergün ile Murat Dudu ortak çalışarak beni zarara uğrattılar. Dudu'nun ileri sürdüğü gibi dolandıran değil, dolandırılan tarafım. Başlattığım icra takibi sonrası şirkete hacze gittiğimizde şirketin tasfiye edildiğini gördüm. Zararım da giderilmedi."
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‘Asistanım dolandırıcılarla birlikte’
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