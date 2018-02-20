Son dakika: Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! İşte oğlunun ismi

YASEMİN ADALI DOĞUM YAPTI

Vatan Şaşmaz'ın oğlu doğdu! Yasemin Adalı, önceki gün doğum yaptı. Merak edilen en büyük konu ise Ağustos ayında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın oğlunun ismi oldu.