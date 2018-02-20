Son dakika: Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! İşte oğlunun ismi

Son dakika haberi... 2017’nin Ağustos ayında Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen 43 yaşındaki ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Vatan Şaşmaz, oğlunun isminin ‘Asil’ olmasını istemişti. Yasemin Adalı ise bebeğine verdiği isimle herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 20.2.2018 14:18Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 16:22
YASEMİN ADALI DOĞUM YAPTI
Vatan Şaşmaz'ın oğlu doğdu! Yasemin Adalı, önceki gün doğum yaptı. Merak edilen en büyük konu ise Ağustos ayında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın oğlunun ismi oldu.