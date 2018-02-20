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Son dakika: 'ın eşi doğum yaptı! İşte oğlunun ismi

Son dakika haberi... 2017’nin Ağustos ayında tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen 43 yaşındaki ünlü sunucu ’ın eşi , önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Vatan Şaşmaz, oğlunun isminin ‘Asil’ olmasını istemişti. Yasemin Adalı ise bebeğine verdiği isimle herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: 20.2.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 16:22
Son dakika: Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! İşte oğlunun ismi

YASEMİN ADALI DOĞUM YAPTI

'ın oğlu doğdu! , önceki gün doğum yaptı. Merak edilen en büyük konu ise Ağustos ayında tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın oğlunun ismi oldu.

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Son dakika: Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! İşte oğlunun ismi
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