‘Bahtiyar Ölmez’de Naz’lı sürpriz!

Atv'nin sevilen dizisi ' Bahtiyar Ölmez 'in kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas da dahil oldu. Elmas; başrollerini Yetkin Dikinciler ile Hande Subaşı'nın paylaştığı dizide 'Handan' karakterine hayat verecek. Dizide 'Rıfat'ın eski karısı ve 'Tahir'in öz annesi 'Handan' karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak olan Elmas, rolü için şunları söyledi: "Başarılı isimlerle aynı kadroda yer almak beni çok mutlu etti.Seyirci beni alışık olmadığı bir rolde görmeye hazır olsun. Rolüm diziye farklı bir soluk getirecek.Ben de seyirci gibi sabırsızlanıyorum." Baba Yapım imzalı 'Bahtiyar Ölmez', 15'inci bölümüyle yine büyük ilgi çekecek.Hayran kitlesini her geçen gün artıran iddialı dizi, yeni bölümleriyle her cumartesi atv'de...