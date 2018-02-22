21 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! 'Sen Anlat Karadeniz' yine zirveye oturdu

'Sen Anlat Karadeniz' yine zirvede! Merakla beklenen 21 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu... Yeni yılda adından en çok söz ettiren, atv'nin fırtınalar estiren dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', çarşamba akşamına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi 'Sen Anlat Karadeniz', tahtını kimseye bırakmayan Diriliş Ertuğrul'u tahtından etti ve en çok izlenen yapım oldu.

'Sen Anlat Karadeniz', Tüm Kişiler'de %21,38 izlenme oranı ve %40,78 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

YAYINLANAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek "sağ salim vardık" haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir. Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık olur. Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.

Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.

DÜN AKŞAMA DAMGA VURAN O SAHNE

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Vedat'tan Nefes'in intikamını aldı

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 5. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA HEMEN İZLE!

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Sen Anlat Karadeniz'in beşinci bölüm etiketi #nefesimyok, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #nefesimyok etiketi, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #nefesimyok etiketi Dünya Trending Topics listesinde dördüncü sıraya kadar yükseldi.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN 6. BÖLÜM FRAGMANI !

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm fragmanı yayınlandı!