Bu sezon iki sinema filmiyle beyazperdede boy gösteren usta oyuncu Zafer Algöz
'le bir araya geldik. Usta oyuncu, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı.... 'Görevimiz Tatil' sizin bu yılki ikinci filminiz. Hangi arada çektiniz bu filmi?
Evet, bu yılki ikinci filmim. 'Arif v 216
' çekilirken teklif gelmişti. İkisini aynı anda çekemem diye kabul edemeyeceğimi söyledim. "O zaman seni bekleriz abi" dediler. 'Arif'in çekimleri bitti. Bir hafta-10 gün dinlendikten sonra bu filmin çekimlerine başladık. Filmde oynamayı neden istediniz?
Bu filmde olmayı istememin en büyük sebebi Demet Akbağ
'dır. Çünkü Demet benim çok eski arkadaşım. Bana çok güzel geldi. Filmde oynadığınız 'Sıtkı' nasıl bir karakter?
'Sıtkı Mutlu', kuru temizlemecide çalışan pinti bir adam. İki çocuğu ve temizlik hastası karısıyla iletişim sorunu yaşıyor. Bu sorunu aşmak için tatile çıkıyorlar ama başlarına gelmeyen kalmıyor. DÜNYAYI KADINLAR YÖNETSİN 'Sıtkı'nın karısıyla yaşadığı sorunlardan yola çıkarak kadın erkek ilişkilerini nasıl yorumlarsınız?
Kadınların zekası erkeklere göre daha yüksek. Baştan bunu kabul edip hiç kompleks yapmayacaksın. Babam "Oğlum kadın senden bir şey isterse yap, nasılsa er veya geç yapacaksın. Kendini boşu boşuna sıkıntıya sokma" der. Keşke dünyadaki bütün liderler kadın olsa. 'Arif v 216' filmini eleştiren Ayça Tekindor'a "İban'ını gönder parani iade edeyim" diye cevap vermiştiniz...
Üstüne vazife olmayan insanların kalkıp bununla ilgili konuşmaları çok büyük talihsizlik. Seyircinin eleştiri yapmaya hakkı var elbet ama kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Hakaretle eleştiriyi karıştırmamak lazım. Bu konuda beni bir tek Hıncal Uluç
anladı. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Uluç, eskiden Ayça Tekindor'la birlikte çalıştığınızı hatırlatmıştı...
Ayça'yla zamanında üç sene beraber çalıştık. Bu işlere bizim yanımızda başladı. Bütün biletleri daha ilk gününde satılmış bir filme bilet alacaksın, biter bitmez 'İlk vuran ben olayım' diye yorum yazacaksın. Çok haksızlık yaptı. 'Ben bu filmi beğenmedim' diyebilirsin ama 'Hayatımda bundan daha kötü film görmedim. Sakın gitmeyin' diyemezsin. Bu, emeğe saygısızlık. Tanıyıp birlikte çalıştığınız bir kişinin böyle bir yorum yapması da ayrıca üzmüştür sizi...
Evet, vefasızlık bu. Yıllar evvel beni Erol Taş
'la tanıştırmıştı rahmetli Baykal Saran. Genç bir oyuncuydum. Baykal Abi, "Bak bu delikanlı Devlet Tiyatroları'na bu sene girdi" deyince Erol Taş, "Ailemizin namusunu kurtaracak bir kardeşimiz geldi ha" dedi. Ne demek istemiş?
Ben de onu sordum; "Evladım ben bütün sanat camiasını bir aile olarak görürüm. Kaliteli güzel işler de ailemizin namusu. O yüzden birbirimize sahip çıkmalıyız" dedi. Bu konuya paralel olarak, Şahan Gökbakar; 'Kayhan' filmini eleştirip parasını geri isteyen takipçisine "Ödemeleri Zafer Abi'n yapıyor" diye yazdı. Ne düşündünüz?
Ayıp etti. Konuya neden dahil oldu anlamadım. Ben Ankara Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Bana eğitim veren hocaların hemen hepsi daha sonra Bilkent Üniversitesi
'nde eğitim verdi. Şahan da o okuldan yetişti. Aynı ekolden yetişmiş, aynı terbiyeyi görmüş insanlar olduğumuz için büyüklerine karşı biraz daha saygılı olmasını beklerdim. ASKERLERİMİZ ZAFERLE DÖNSÜN ANNELERİMİZ AĞLAMASIN Zeytin Dalı Operasyonu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Afrin'e düzenlenen operasyonu
ve gelişmeleri yakından takip
ediyorum. Kendi evladımın, kardeşimin
ya da arkadaşımın evladının
askere gittiğini düşünüyorum...
O yüzden en büyük temennim
bir an önce askerlerimizin zaferle,
başarılı şekilde sağ salim yurda
dönmeleri ve analarımızın yüreğinin
yanmaması. 'GÖREVİMİZ TATİL' GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün paylaştığı 'Görevimiz Tatil'in galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı. Akbağ, "İnsanları gülümseten bir aile filmi yaptık" dedi.