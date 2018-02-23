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Ekranda rüzgarı esiyor

Giriş Tarihi: 23.2.2018
Ekranda Karadeniz rüzgarı esiyor
Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi 'Sen Anlat ' rekora doymuyor. Dizinin yeni bölümü önceki akşama yine damgasını vurdu. 'Sen Anlat Karadeniz', rekor reytingle en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 21.38 izlenme oranı ve yüzde 40.78 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU
'Sen Anlat Karadeniz'in beşinci bölüm etiketi #nefesimyok, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #nefesimyok etiketi, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Aynı etiket, Dünya Trending Topics listesinde de dördüncü sıraya kadar yükseldi.
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Ekranda Karadeniz rüzgarı esiyor
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