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yıldızı yaşamını yitirdi

Efsanevi yıldızı , ani kalp durması sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 14:53
Bollywood yıldızı Sridevi Kapoor yaşamını yitirdi

'un usta oyuncularından Sridevi Kaapor, dün ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Bir düğün töreni için Dubai'de bulunan başarılı aktrisin ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor verdi. 54 yaşındaki Kapoor'un ani ölümü Bollywood dünyasını ve oyuncunun hayranlarını yasa boğdu.

HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sridevi'nin naaşı akşam saatlerinde Mumbai ketine getirilecek. Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi'in ölüm haberi karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı" ifadesini kullandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise başarılı oyuncunun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi" ifadelerini kullandı. Modi, Kapoor'un ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Sivakasi kentinde dünyaya gelen Kapoor ilk filmlerini ülkenin farklı bölgelerinde konuşulan Tamil, Telugu, Malayalam ve Kannada dillerinde çekti. 1978 yılında Bollywood sinemasına geçen oyuncunun en çok bilinen filmlerini ise Mr. India, Nagina ve Chandni oldu. Film yapımcısı Boney Kapoor ile evli olan Sridevi'nin 2 de kızı var.

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Bollywood yıldızı Sridevi Kapoor yaşamını yitirdi
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