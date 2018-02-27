Troya zirvesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümü nedeniyle 2018'i Troya Yılı
ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde, dünyanın en çok bilinen kültürel mirası olan Troya'nın, Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi almak için önceki gün Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
'yı ziyaret ettik. Vali Tavlı, SABAH Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet ve Bölgeler Grup Koordinatörü Can Kılınçaslan'la birlikte bizi makamında ağırladı.
Vali Tavlı, toplantıda Troya 2018 Yılı etkinliklerini anlatmak üzere kısa süre önce gittiği Sidney'deki deneyimlerini aktardı. Troya'nın 1998'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlatan Vali Tavlı, şöyle konuştu: "Çanakkale
'ye gelenler, burada gördükleri misafirperverlikleri unutamıyor. Mustafa Kemal'in 'Sizin çocuklarınız bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözü, onlarda derin bir etki bırakmış. Troya çok bilinen bir yer ama maalesef Türkiye'de olduğu az biliniyor. Birçok kişi 'Troya Yunanistan'da mı?' diye sorunca çok üzüldük. Bu algıyı kırmak istiyoruz. Bu doğrultuda uluslararası alanda daha çok tanıtım çalışması yapmamız gerektiğinin farkına vardık. Bu yıl 100'den fazla ülkede Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın himayesinde Troya'yı ve Çanakkale'yi tanıtacağız." 2018 Troya Yılı'nın Çanakkale ve Türkiye için önemini vurgulayan Vali Tavlı, şöyle konuştu: "Yurt dışında ülkemiz üzerine algı operasyonu yapılıyor. Biz de bu tür kültür-sanat olaylarıyla ters algı operasyonu yürütüyoruz. Ben Troya'ya sadece Çanakkale değil, memleket meselesi olarak bakıyorum. O yüzden onu doğru anlatacağız." ULUSLARARASI JÜRİ SEÇTİ
Vali Tavlı, yürütülen çalışmalarla ilgili ise şunları söyledi: "Mitolojideki pek çok hikayeye evsahipliği yapan Troya Antik Kenti'ni, dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara başladık. 150 yılı aşkındır devam eden Troya kazı çalışmaları, eski dünyayı ve kültürel gelişimi anlamada temel kabul edilir. Bu değerli hazineyi barındıran Troya Tarihi Milli Parkı, arkeolojik ve ekolojik değerleri ile eşsiz bir mirastır. Troya Ören Yeri girişinde, 100 dönüm arazi üzerinde, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak olan Troya Müzesi'nin mimari projesi, 150'den fazla proje arasından seçildi." MÜZE AĞUSTOS'TA AÇILIYOR
Vali Orhan Tavlı, Ağustos ayında açılması beklenen müzenin dünya gündeminde yer almasını amaçladıklarını söyledi: "5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine evsahipliği yapacak Troya Müzesi, Doğu ve Batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak. 2018 Troya Yılı süresince uluslararası iş birlikleriyle kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerle, kültürel miras Troya'yı, tüm dünya ile Anadolu topraklarında buluşturarak evrensel boyuta taşıyacağız." 'BRAD PİTT'İN GELMESİNİ İSTERİZ'
Kültür
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya'nın uluslararası tanıtım çalışmalarında Hollywood yıldızı Brad Pitt'in yer alması için çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, konuyla ilgili "Kendisinin Troya'ya gelmesini tabii ki isteriz. Konu Kültür Bakanlığı'nda" diyerek ünlü aktörü Çanakkale'ye getirme girişimlerinin olduğunu doğruladı. Truva savaşını anlatan ve Brad Pitt'in başrolünü oynadığı 2004 yapımı 'Troy 'adlı film, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Çekimleri Malta'da yapılan filmde Eric Bana ile başrolü paylaşan Pitt, Truva Savaşı'nın anahtarını taşıyan 'Aşil' karakterine hayat vermişti.