Alişan hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi. Oyuncu sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Alişan, özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin de izlediği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalığını da ilk kez açıkladı. Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti. Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:34Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 15:35
İLK KEZ AÇIKLADI
Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi.