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hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı , ses tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi. Oyuncu sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Alişan, özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin de izlediği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalığını da ilk kez açıkladı. Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti. Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 15:35
Alişan hastalığını ilk kez açıkladı

İLK KEZ AÇIKLADI

Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı , ses tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi.

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Alişan hastalığını ilk kez açıkladı
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