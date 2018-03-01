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‘12 yaşımdan beri ailem için çalışıyorum’

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
‘12 yaşımdan beri ailem için çalışıyorum’
'ın 92 yaşındaki anneannesi Fikriye Babacan, dün Karagümrük'teki evinde yaşamını yitirdi. Can'ın bir süre önce Karagümrük'teki mülklerini satışa çıkardığı ve anneannesini sokağa attığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu. Anneannesine bugüne kadar teyzesi Figen'in baktığını söyleyen Can, şunları söyledi: "Günlerdir ne kadar gereksiz şeyler yazıldı, çizildi. Biz anne-baba sevgisi ve saygısıyla büyüdük. Ben 12 yaşından beri ailem için çalışıyorum. Satışa çıkardığım söylenen evler, eşyalarıyla birlikte öylece duruyor. 90'ını geçmiş bir kadıncağız, tek başına o evde yaşayamaz. Kız evladı olarak Figen Teyzem ona bakar, gelinleri bakar. Ben maddi olarak bana düşen görevi zaten yapıyorum. Bunlar söylenmez, ayıptır. İnsanlar beni kendi kötü kalpleriyle karıştırmasın. Ben sevgi dolu bir ailede büyüdüm; bu konuda kendime toz kondurmam. Anneannemi evden çıkarmak nedir! Ayıptır, günahtır." İstanbul dışında olduğu için cenazeye katılamadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Cenazeye gidemediğim için üzüldüm" dedi. Anneannesinin durumunun hep kontrol altında olduğunu belirten Can, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşlılık çok zor; Allah kimseye muhtaç etmesin... Teyzem ve tüm gelinlerimiz, anneanneme pırıl pırıl baktılar. Evlatları olarak ne gerekiyorsa yaptılar, Allah herkesten razı olsun. Ben de torun olarak çalışmaya başladığım günden beri üzerime düşeni yaptım. Beni bilen zaten bilir."
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‘12 yaşımdan beri ailem için çalışıyorum’
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