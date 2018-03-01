15 Temmuz film oluyor

15 Temmuz
2016'da yaşanan hain darbe girişimini konu alan 'Derin Kaos
' filmi, bu yıl Ekim ayında izleyiciyle buluşacak. Senaristliğini ve başrolünü Mehmet Enver Sarıkaya'nın üstlendiği filmi Hakan Eser yönetiyor. Çekimleri altı haftada tamamlanacak olan film, 6 milyon TL'ye mâl olacak. Filmin en can alıcı sahnelerinden biri, TRT
baskını olacak. 15 Temmuz'da Harbiye'deki TRT binasına yapılan baskını tüm detaylarıyla beyazperdeye taşıyacak olan filmin bu sahnesinde 500 kişi rol alacak. Çekimlerde gerçeğe uygun olarak çok sayıda askeri araç TRT binasında hazır bulunacak. 'Derin Kaos'ta, 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz
'ü, ünlü oyuncu Deniz Oral canlandıracak. Filmde Öksüz'ün ismi 'Adalet Yetim' olarak değiştirilirken; Oral, rolüyle ilgili şunları söyledi: "Adil Öksüz, 15 Temmuz'un elebaşlarından biri... Rolüm için gazete kupürlerine bakacağım, görüntüleri inceleyeceğim. 15 Temmuz kara bir geceydi. Kendi halkına, kendi askerine ateş açan bir hain çetesiyle karşı karşıyaydık. Ders niteliğinde, arşivlik bir film olacak. İnsanlar, yaşanmış bir hikayeyi izleyecekler. O kara geceyi anlatan filmin bir parçası olacağım."