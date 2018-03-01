VJ Bülent 'İETT'ye binip havyar yemeye gidiyordum'

14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren VJ Bülent, "İETT’ye binip Şehrazat Hanıma gidip havyar yediğim günler oldu. Bomba bir dönem yaşadım" dedi. Eskiden yapılan müziklerin daha farklı olduğunu belirten VJ Bülent, "Eskiyle yeni arasında çok büyük fark yok. Sadece elektronik müzik yapılıyor sadece. Ya da arabesk var. Ortası yok. Ya da Türk Sanat Müziği var. Pop müziği eskiden daha alaturkaydı. Mesela bir Kayahan etkisi vardı. Bir Sezen Aksu etkisi vardı. Nağmeler, gırtlaklar yapılırdı pop söylenirken. Şimdi bunlar kalmadı. Çünkü Kayahan yok artık. Sezen Aksu başka bir ekolün insanı. Sezen Aksu, eski Sezen Aksu değil. Onun da müzik kafası değişti. O da başka şeyler yapıyor. Dünya da değişiyor. Müzik de değişiyor. Eskiden pop müziğin lezzeti daha başkaydı. Şimdi elektronik müzik yapılıyor. Çok kötü sesi olanlar bile çok güzel söylüyormuş gibiler. Canlı söyle desen söyleyemezler" dedi.
Giriş Tarihi: 1.3.2018 15:24Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 17:53
'BOMBA BİR DÖNEM YAŞADIM'
14 yıl boyunca TV ve sinema ekranlarında boy gösteren VJ Bülent, "İETT'ye binip 'Şehrazat Hanım'a gidip havyar yediğim günler oldu. Bomba bir dönem yaşadım" dedi.