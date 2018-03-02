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ile 'ten kötü haber

Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular ile 29 Haziran 2017’de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girmişti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evlilikleri çatırdamaya başladı. Ünlü çift, evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamamışlardı...

Giriş Tarihi: 2.3.2018 13:24 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 13:24
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten kötü haber

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ardından bir kötü haber de ile cephesinden geldi. Evliliklerinde henüz bir yılı doldurmayan çiftin birliktelikleri çatırdamaya başladı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten kötü haber
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