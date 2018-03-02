Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten kötü haber

Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 29 Haziran 2017’de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girmişti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evlilikleri çatırdamaya başladı. Ünlü çift, evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamamışlardı...
Giriş Tarihi: 2.3.2018 13:24Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 13:24
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ardından bir kötü haber de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden geldi. Evliliklerinde henüz bir yılı doldurmayan çiftin birliktelikleri çatırdamaya başladı.