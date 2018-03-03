‘Hababam’ filmlerinin asıl eserle ilgisi yok’

İLKER GEZİCİ 'Halkımız skeçleri tiyatro sanmaya başladı' Rıfat Ilgaz
'ın ölümsüz eseri 'Hababam Sınıfı
'nı Ertem Eğilmez'in çektiği dev kadrolu sinema filmlerinden hatırlıyoruz. Ancak eser, o filmlerden yaklaşık 15 yıl önce yani 1962'de yayınlandı. Eğitim sistemi eleştiren Hababam Sınıfı, 56 yıl aradan sonra BKM
Tiyatro prodüksiyonuyla her cumartesi BKM Sahne'de seyirciyle buluşmaya başladı. Celal Tak ve Caner Alkaya'nın kitabın orijinaline sadık kalarak oyunlaştırdığı, Murat Karasu'nun yönettiği oyunda; Sezai Altekin, Salih Kalyon
, Nuri Gökaşan, Beyti Engin, Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldı gibi usta oyunculara 12 yetenekli genç oyuncu eşlik ediyor. Biz de oyunda 'Badi Ekrem' karakterini canlandıran Beyti Engin, okul müdürünü oynayan Sezai Altekin ve coğrafya öğretmenini canlandıran Salih Kalyon'la bir araya geldik... ILGAZ'IN HAKKI YENDİ
1966 yılında oyunculuğa başlayan yılların deneyimli ismi Sezai Altekin'i yaşı biraz geçkin seyirci 'Lüküs Hayat'tan, daha genç olanlar da Ayça Bingöl'le birlikte rol aldıkları ödüllü oyun 'Bana Bir Picasso Gerek'ten hatırlayacak. Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan ve oyun için İstanbul'a gelen Sezai Altekin, tiyatroya küsmüş. "Halkımız skeçleri tiyatro sanmaya başladı. O yüzden içimiz biraz yanıyor" dedi. Usta sanatçı "İyi bir oyun oynamak istiyoruz ama çok zor. Benim tiyatro yapmam için beni aşık edecek bir olay lazım. Bu oyunda da BKM olduğu için rol alıyorum. İnsan belli bir yaştan sonra konfor arıyor" diyerek BKM Tiyatro'nun kendisine kolaylık sağladığını ifade etti.
Uzun süre uzak kaldığı tiyatroya Hababam Sınıfı'yla dönen Salih Kalyon ise oyunu Ertem Eğilmez'in sinema serileriyle kıyaslamamak gerektiğinin altını çizdi. Oyunda 'Vak Vak Rıza' adlı coğrafya öğretmenini canlandıran Kalyon; Eğilmez'in cüzi bir ücret karşılığında Ilgaz'dan eserin film haklarını satın alarak onun hakkını yediğini söyledi. "Bu oyunun Eğilmez'in filmleriyle alakası yok" diyen usta oyuncu, şöyle devam etti: "Eseri 1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu tarafından sahneye konduğu zaman seyretmiştim. Ertem Eğilmez'in sinema serisi başlamadan önce tiyatro versiyonunu izlemiştim. Eserin bilinen 'Hababam Sınıfı' filmleriyle alakası yok. Ertem Eğilmez Rıfat Ilgaz'ın hakkını yedi. O filmlerden milyarlar kazandı; ne eser sahibine, ne de oyunculara verdi. Gitti Amerika'da yedi tüm parayı. Rıfat Ilgaz yıllarca istismar edildi maalesef. Biz bu oyunda Ilgaz'a saygı duruşu olsun istedik ve eseri, orijinaline bağlı kalarak sahneye koyduk. Sanırım bunu da başardık. Çünkü oyunu seyreden Rıfat Ilgaz'ın oğlu ve kızı da çok mutlu oldu ve "Babamızın istediği buydu" dediler. O yüzden vicdanen çok rahatız. ÖZLEM AVCI 'Kel Mahmut'u oynamak içimi sızlattı'
Oyunda 'Badi Ekrem' karakterini canlandıran Beyti Engin, sinema filminde Şener Şen
'in oynadığı rolü oynamaktan memnun. Engin, izleyicinin filmden sonra tiyatro oyununu benimsemekte zorluk çekmeyeceğini belirterek "Bu işin çok risk olduğunu düşünmüyorum. 'Hamlet' 600 yıldır oynanıyor. Film handikapını büyütmedik gözümüzde" dedi.
Tiyatro yapmamaya karar verdiği dönemde böyle bir teklif aldığını söyleyen Engin, sözlerine şöyle devam etti: "Canlı performans sergilemek çok korkutucu bir durum. Kulis sıkıntılı ise sahne üzerindeki performansta da sıkıntılar yaşanabiliyor. Oyunculuğa başka alanlarda devam ederim diye düşünüyordum ta ki bu oyuna kadar..."
Oyundaki 12 genç oyuncuyu da öven Engin, "Çocukların enerjileri süper. Konservatuvardan yeni mezun olmuşlar ya da hâlâ okuyorlar. Onların enerjileri bize güç kattı. Hep birlikte eğlendiğimiz, güldüğümüz bir oyun" dedi. 'BÜYÜK SORUMLULUK HİSSETTİM '
Beyti Engin oyunu anlatırken, provası biten Sezai Altekin katıldı sohbetimize... Oyunda 'Kel Mahmut'u canlandıran Altekin, şunları söyledi: "Aslında tiyatro yapma meraklısı değilim. Çalışmayı hayat boyu sevemedim. Üç oyundan sonra da yorulmuştum. Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldum, Bodrum'a yerleştim. 23 senedir oradayım. Bir oyuna aşık oldum. 'Bana Picasso Gerek' oyunu için İstanbul'a geldim. Sonra BKM'den bu teklif geldi. Oyunda çok güzel gençler var. Sevgili, saygılı bir aile olduk. İyi bir şeyler çıktı ortaya. Yazarın oğlu Aydın Ilgaz da çok mutlu. 'Hababam Sınıfı' sinemada çok ünlendi, ticari bir iş yapıldı. Aydın Ilgaz 'Babam da sinema uyarlamasından memnun değildi' dedi. Bizim oyunumuz ise esere bağlı kalarak yazıldı. Tabanı oturan bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Tekst biraz eski, bu biraz handikap oluyor ama seyirci de, biz de memnunuz. 'Kel Mahmut'u oynamak içimi sızlattı. Rolü oynarken büyük sorumluluk hissettim. Münir (Özkul) Abi de çok ciddi bir adamdı." 850 BAŞVURU YAPILMIŞ
BKM'nin sahnelediği 'Hababam Sınıfı'nda rol alan 12 yetenekli genç oyuncu, seçmelerle belirlenmiş. Seçmelere 850'ye yakın başvuru olmuş. Bu sayı önce 90'a, ardından sınavla 12'ye düşürülmüş. Ünlü besteci Tuluğ Tırpan imzasını taşıyan müzikler ise esere başka bir hava katmış. Melih Kibar'ın klasikleşmiş melodisine sabit kalan Tırpan; 15 beste yapmış.