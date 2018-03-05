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Bir dönemin yıldızı tanınmaz halde

Bir dönem rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan oyuncu çabuk çöktü. 51 yaşındaki Lordan'ın alkol bağımlılığı olduğu biliniyor. Önceki gün Londra sokaklarında görüntülenen Elaine Lordan'ın bir türlü vazgeçemediği alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldiği dikkat çekti. 51 yaşındaki oyuncunun görüntüsü hayranlarını üzdü.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 15:55
Bir dönemin yıldızı Elaine Lordan tanınmaz halde

BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN TANINMAZ HALE GELDİ

EastEnders adlı diziyle şöhreti yakalayan , alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü hayranlarını üzdü.

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Bir dönemin yıldızı Elaine Lordan tanınmaz halde
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