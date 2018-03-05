Bir dönemin yıldızı Elaine Lordan tanınmaz halde

Bir dönem rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan oyuncu Elaine Lordan çabuk çöktü. 51 yaşındaki Lordan'ın alkol bağımlılığı olduğu biliniyor. Önceki gün Londra sokaklarında görüntülenen Elaine Lordan'ın bir türlü vazgeçemediği alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldiği dikkat çekti. 51 yaşındaki oyuncunun görüntüsü hayranlarını üzdü.
Giriş Tarihi: 5.3.2018 15:50Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 15:55
BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN TANINMAZ HALE GELDİ
EastEnders adlı diziyle şöhreti yakalayan Elaine Lordan, alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü hayranlarını üzdü.