Doğunun yükselen yıldızı Erzurum

MEVLÜT TEZEL



PALANDÖKEN, ULUDAĞ'DAN DAHA YAKIN

Sabah Yazarlar Kulübü'nün bu ayki durağı Erzurum'du. Erzurum denince akla ilk kış sporları geliyor. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Erzurum'da düzenlenmesi, şehrin kış sporlarındaki kalitesini tescilliyor.

Türkiye'de birçok yerde kayak pisti var ama Erzurum Palandöken, bu alanda önde. New York Times gazetesinin dünyadaki 41 kayak merkezi arasında Palandöken'i 18'inci sırada listesine alması boşuna değil.

Kar kalitesi, kaymaya daha fazla olanak tanıyan 'toz kar' özelliği, uzun pistleri, kış olimpiyatları düzenlemeye uygun tesisleri ile Palandöken, kış sporlarında dünya çapında kaliteye sahip.





OLİMPİYATLARA HAZIR

Birçok kaliteli otel ve tesise sahip olan Palandöken'e İstanbul'dan ulaşım bence Uludağ'dan daha yakın!

İstanbul- Erzurum uçakla 1 saat 15 dakika, havaalanından Palandöken ise 15 dakika.

Bazen yoğun dönemlerde Bursa'dan Uludağ'a çıkmak bile iki-üç saat sürüyor!

Gezimizde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile de konuşma fırsatımız oldu. Sekmen, önemli işlere imza atmış; Erzurum Kalesi'nin önünü kapatan gecekondular başta olmak üzere köhne birçok yapı kaldırılmış, tarihi evler restore edilmiş.

25 bini kapalı ve 40 bin açık alanıyla Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezi Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yapılmış; burada uluslararası fuarlar düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yakında 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylığını açıklayacağını, Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre gibi güçlü rakiplerinin olduğunu ama kendilerine güvendiklerini söylüyor. Elbette bu güven duygusu Erzurum'un 2011 Universiade ve 2017 EYOWF gibi uluslararası büyük organizasyonlara imza atmasından kaynaklanıyor.

Erzurum'un kazanma şansı var. Sekmen, 20 bin öğrenciye kış sporları eğitimi verdiklerini belirtiyor. İleride bu kadim şehirden kış sporlarında olimpiyat şampiyonları çıkabilir.



Sekmen, spor turizminde alternatif alanlara da yönelmiş; golf ve tenise büyük yatırımlar yapmış. Sekmen "Yaz aylarının Erzurum'da serin geçmesi golf tutkunlarının ilgisini çekebilir" diyor ve golf turizminde marka olmuş otelleri Erzurum'a çağırıyor.

Sekmen'in bir çağrısı da zengin Erzurumlu işadamlarına...

Ne yazık ki, Erzurumlu zengin işadamları memleketlerine fazla yatırım yapmıyormuş.

Sekmen, hemşehrilerine memleketlerine büyük yatırımlar yapan Kayserili işadamlarını örnek gösteriyor!

Belediye ayrıca hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu kente 300 dönüm arazi üzerinde, içinde otelin de olduğu büyük bir hayvan pazarı yapıyor. Pekin'i Londra'ya kadar bağlayacak İpek Yolu üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Erzurum'dan geçecek olması ise şehir için büyük şans.