Mehmetçik için el ele

Kostümleri Mehmetçik yararına satıldı
10 Yıldır
sahne kostümlerini vakıflar yararına satışa çıkaran Ebru Gündeş
, bu sefer de kostümleri ile Mehmetçiğe destek oldu. Sanatçının, www.ebrugundessatiyor. com'da satışa çıkardığı kostümleri geçtiğimiz günlerde, Zeytin Dalı
Operasyonu'nda mücadele eden askerlerimiz yararına satıldı. Adlarının açıklanmasını istemeyen pek çok yardımseverin satın aldığı kostümlerin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Bin lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan kostümlerin altı tanesi alıcı buldu. Yıllardır kostümleri vakıflar yararına satılan Gündeş, daha önce de bir konserinden elde edilen geliri Mehmetçiğe bağışlamıştı. Ahmet Selçuk İlkan'dan 'Zeytin Dalı' şarkısı
Ünlü şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçiklerimiz için 'Zeytin Dalı' adlı bir şarkı yazdı. Ceyhun Çelikten'in aranjörlüğünü üstlendiği şarkıyı ünlü sanatçılar seslendirecek. İşte o şarkının sözleri: 'Bilmiyorsan öğren ey zalim dünya / Bir vatan aşkıdır bu Zeytin Dalı / Yediden yetmişe çıkmışız yola / Bir zafer andıdır bu Zeytin Dalı / Yeniden bir tarih yazalım da gör / Haini ininde ezelim de gör / Ey yüreği sağır ey nankör ey kör / Mehmetçik farkıdır bu Zeytin Dalı / Kanımız nakışlı şanlı bayrakta / Vatana aşkımız her bir solukta / Gözümüz yok bizim başka toprakta / Barışa destandır bu zeytin dalı / Bu Türk askeridir gelince vakit / Ya gazidir artık ya da bir şehit / Vatana göz koyan düşmana ait / Bir mezar taşıdır bu Zeytin Dalı' 'Vatan için de moral için de gitmeye hazırım'
Maldivler'den
dönen Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün oyuncakçıdan çıkarken görüntülendi. Soruları yanıtlayan Berkay, Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili de konuştu: "15 ay askerlik yaptım. Vatanı korumak için oraya gitmek icap ederse tereddütsüz giderim. Askerin morale ihtiyacı varsa yine giderim." 'Askerimiz için her şeyi yaparım' S
anatçı Bülent Ersoy
, önceki gün yönetmen Mustafa Kotan'ın yaşgünü partisine katıldı. Geçtiğimiz günlerde sekiz askerimizin şehit olması nedeniyle konserini iptal eden Ersoy; bu konu hakkında şunları söyledi: "Benim içim elvermedi. Gün ticaret beklentisi ve eğlence ile geçirilecek günler değil. Ben böyle zamanlarda artistlik yapamıyorum. Kilis'e de giderim. Allah'tan başka kimseden korkmam. O evlatlarımız için her şeyi yaparım."