Sen Anlat Karadeniz'de Yiğit annesine kavuşuyor ama…

Sen Anlat Karadeniz 7. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ yeni bölümde Yiğit, annesine kavuşacak. Tahir ile Nefes namlunun ucunda kalınca akıllara "Nefes ölecek mi?" sorusu geldi. Fragmanda Tahir ve Nefes tam mutlu olacakken Tahir'in sözlüsü Mercan intihar girişiminde bulunuyor. Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölümde her şey yolunda gitmeye başladığı an, Vedat'tan büyük hamle izleyenleri şaşırtacak...
Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:47Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 16:50
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de...