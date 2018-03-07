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'de Yiğit annesine kavuşuyor ama…

7. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ yeni bölümde Yiğit, annesine kavuşacak. Tahir ile Nefes namlunun ucunda kalınca akıllara "Nefes ölecek mi?" sorusu geldi. Fragmanda Tahir ve Nefes tam mutlu olacakken Tahir'in sözlüsü Mercan intihar girişiminde bulunuyor. Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölümde her şey yolunda gitmeye başladığı an, Vedat'tan büyük hamle izleyenleri şaşırtacak...

Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 16:50
Sen Anlat Karadeniz'de Yiğit annesine kavuşuyor ama…

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen yeni bölümde heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de...

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Sen Anlat Karadeniz'de Yiğit annesine kavuşuyor ama…
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