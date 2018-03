İşte Türkiye’ye enerji veren kadınlar

Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ni izleyen ünlüler, Kadınlar Günü ve geceyle ilgili konuştu...





HÜLYA KOÇYİĞİT:"8 Mart, emeğinin karşılığını hakkıyla isteyen kadınların büyük mücadeleler sonucunda kazanılmış haklarının günüdür. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün... Hayatımızın her anına dokunarak, dokunduğu her şeyi güzelleştiren, anlamlandıran, yürekli, emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü bütün kalbimle kutluyorum."

ESRA EROL: "Gecede ödül alan tüm kadınları tebrik ediyorum.Başarı hikayeleri bizleri çok etkiledi. Kadınlarımızla gurur duyuyorum."

SEVCAN YAŞAR: "Bu alandaki ilk ödül töreni.Burada olmaktan mutluyum.Güçlü kadın profillerinin böyle desteklendiğini görmek mutluluk verici.

Kadına şiddetin son bulduğu, çocuk gelinlerin olmadığı daha güzel bir dünyaya uyanmak dileğiyle.Tüm kadınların günü kutlu olsun."

ZEHRA YILMAZ: "Kadınlar toplumun en önemli parçası. Bir kadın güçlüyse, bir aile güçlüdür. Bir aile güçlüyse, o toplum güçlüdür. Eğitim kadından başlar. Kadının gücü arkasında durmamız, daha fazla söz sahibi olmaları için onlara destek vermeliyiz. Kadın baş üstünde tutulmalı. Kadın sağlıklı ve güçlüyse, sağlıklı ve güçlü bir toplum var demektir."





SİNAN AKÇIL: "Helal olsun size güzel ülkemin özel kadınları. Sorun olunca elektrik direklerine tırmanan mı ararsınız, engelli vatandaşlarımıza acil doğal gaz hattı açan mı! Allah razı olsun."

HANDE YENER: "Kadınlarımız çok başarılı. Her zaman mücadele edip başarıya ulaşabildiler. Burada da bunun örneklerini gördük. Ben de Haziran ayında yurt dışında yeni bir single çıkarmayı planlıyorum. Müzik alanındaki başarılarımızı tüm dünyaya göstermek istiyorum."





SELDA TOPAL: "Kadının başarılarının konuşulması gereken bir çağda, kadına yapılan her zulmün o toplumun en büyük ayıbı olduğunu düşünüyorum. Aslında Dünya Kadınlar Günü diye adlandırılarak yapılan bir gün, kadının hak ettiği değeri göremediğini, bir günle sınırlandırıldığını düşündürüyor bana. Kadın, evrenin en kıymetli parçası, dünyanın vazgeçilmezi, inancımızın temel direğidir. Kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı ve ödüllendirildiği bu gecede olmak beni çok onurlandırdı ve umutlandırdı. Benim bihaber olduğum, başarılarıyla göğsümüzü kabartan kadınlarımızı görmek tarifsiz bir enerji verdi bana. Bu törenler yeni nesle model olacak güçlü kadınları tanımamıza vesile oluyor."



BURCU KIRATLI : "Böyle bir ödül töreninde bulunmak gurur vericiydi. Emine Hanım ve Berat Bey'in konuşmaları, bir kadın olarak beni yüreklendirdi.

İlkler önemlidir ve özeldir. Bu tarz organizasyonlar, diğer kadınlarımızı da örnek olacak ve güç verecek. Geçmişten bugüne kadar güçlü duruşlarıyla Türk kadınının istediği zaman her şeyi başarabileceğini görmüş olduk."





ZEYNEP DEMİREL: "Geçmişten çok daha farklı, eskiden olduğundan daha iyi yerdeyiz. Kadınlar olarak daha da güçlü olacağız. Biz kadınlar olarak üzerimizde eskiden kalma bir eksiklik var. Son zamanlarda özellikle siyasette ve sanat camiasında kadına şiddete karşı birçok çalışma yapılıyor.

Gerek iş dünyasında olsun, gerek sosyal hayatta; biz kadınlar olarak erkeklere yetişmemiz lazım."