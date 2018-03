Yeniden yargılama talebi reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dört yıl önce, fiyatı düşük gösterilerek lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Sibel Can 'ın Mercedes cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu.2009 model cipin daha önce ABD'de kullanıldığını öğrenen Can, avukatı Bülent Ernas aracılığıyla, cipi kendisine satan Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şirketi hakkında alacak davası açmıştı. Bilirkişi raporunda; Can'a, 2009 model diye satılan otomobilin 2008 model olduğu, söz konusu cipin, 2008 Ağustos-Eylül döneminde ABD'de trafiğe çıktığı belirtilmişti. Ayrıca raporda şirketin 'gizli ayıplı' mal sattığı belirtilerek, Can'ın ödediği 317 bin 738 liranın da faizi ile geri ödenmesine karar verilmişti. Bu gelişme sonrası Can, kendisini dolandırdığını ileri süren Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şirketi sahibi Mehmet Çelik'i savcılığa şikayet etmişti. Soruşturma sonunda, Can'a ayıplı malı 0 kilometre diye satan şirket sahibi hakkında tacir veya şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bunun üzerine Tüketici Mahkemesi'ne yeniden başvuran Çitkurtlar vekili, aracın 0 km. olduğuna dair yeni bir delil elde ettiklerini ileri sürerek yeniden yargılama talep etti. Önceki gün görülen davada Bülent Ernas, "Beş yıldır paramızı alamadık; yetmedi, aracımızı da alamıyoruz. Buna rağmen Çiftkurtlar hâlâ yeniden yargılama talep ediyor. Dava reddedilsin" dedi. Hakim, belgenin, yeniden yargılamayı gerektirecek bir delil olmadığını ileri sürüp yeniden yargılama talebini reddetti. Karar sonrası Çiftkurtlar vekiliyle mahkeme hakimi arasında gerilim dolu anlar yaşandı.