Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki oyuncu Ercan Yazgan yaşamını yitirdi.

'Bizimkiler' dizisinde 'Kapıcı Cafer', 'Kaygısızlar' dizisinde 'Memnun' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Ercan Yazgan'a son veda

CAN YAZGAN CAMİ AVLUSUNDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Ercan Yazgan'ın cenazesi namazdan önce cami avlusuna getirildi. Yazgan'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağının konulduğu görülürken, cenaze törenine ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

'İYİYDİ, BİR ŞEYİ YOKTU'

Usta sanatçı ile en son geçtiğimiz yıl görüştüklerini ifade eden oyuncu Ferdi Akarnur, "Bir kafede oturduk, sohbet etik. İyiydi, bir şeyi yoktu. Ayın birinde telefonla görüştüm, hastanedeydi" dedi.

OĞLU CAN YAZGAN AÇIKLAMA YAPTI

Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan, "Beyninin pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik" ifadelerini kaydetti.

BUKET DEREOĞLU GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Usta sanatçı Ercan Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu güçlükle ayakta durdu.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜZ"

'Bizimkiler' dizisinde Ercan Yazgan'la birlikte oynayan Ali Uyandıran, "Çok hüzünlüyüz. Uzun yıllar beraber çalışmışlığın ötesinde bir dostluk yaşadık" şeklinde konuştu.

"BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Bizim çocukluğumuz. Çok üzüldüm. Türk tiyatrosunda çok güzel eserler bıraktı. Nurlar içinde yatsın" dedi.

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Oyuncu Nuri Alço da Yazgan'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, Çok erken gitti. Çok güzel bir insanı kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.