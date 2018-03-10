Murat Dalkılıç çapkınlıkta yakalandı

HANDE ERÇEL'İN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Bebek'te düzenlenen bir partiye katılan Murat Dalkılıç, gazetecileri görünce yanındaki iki güzeli önden yolladı. Bu görüntülere Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in ne diyeceği merak konusu.