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çapkınlıkta yakalandı

Popçu , önceki gece Bebek'te düzenlenen özel bir partiye katıldı. Mekana giriş yapacağı sırada gazetecileri fark eden Murat Dalkılıç, yanındaki iki kadın arkadaşını önden yolladı. Objektiflere tek başına görüntü veren popçu, "Sürekli stüdyodayım. Yıldız Tilbe'yle albüm çalışmaları var. Bugün Hande yanımda yok" dedi. Mekana önden giriş yapan iki güzel hakkındaki sorularını yanıtsız bırakan Dalkılıç'ın, tedirgin hali dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 14:55
Murat Dalkılıç çapkınlıkta yakalandı

HANDE ERÇEL'İN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Bebek'te düzenlenen bir partiye katılan , gazetecileri görünce yanındaki iki güzeli önden yolladı. Bu görüntülere Dalkılıç'ın sevgilisi 'in ne diyeceği merak konusu.

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Murat Dalkılıç çapkınlıkta yakalandı
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