Oğulcan Engin yeni aşkı Sima Tarkan için su gibi para harcıyor

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin (27), yeni sevgilisi Sima Tarkan (22) için kesenin ağzını açtı. Oğulcan Engin ve Sima Tarkan bir aydır tatilde. Önce Bahama adalarına gitmişlerdi, şimdi New York’ta keyif yapıyorlar. New York'un en ünlü otelleri arasında yer alan, geceliği 7 bin lira olan The Plaza’da kalan ikiliden Oğulcan, annesi Seda Sayan’ı görüntülü arayarak sevgilisi ile tanıştırdı.
Giriş Tarihi: 10.3.2018 15:38Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 15:51
BİR AYDIR TATİL YAPIYOR
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yeni sevgilisi Sima Tarkan ile birlikte bir aydır tatil yapıyor. İkili New York'ta kaldıkları plazaya gecede 7 bin lira ödüyor.