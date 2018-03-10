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yeni aşkı için su gibi para harcıyor

Seda Sayan’ın oğlu (27), yeni sevgilisi (22) için kesenin ağzını açtı. Oğulcan Engin ve Sima Tarkan bir aydır tatilde. Önce Bahama adalarına gitmişlerdi, şimdi New York’ta keyif yapıyorlar. New York'un en ünlü otelleri arasında yer alan, geceliği 7 bin lira olan The Plaza’da kalan ikiliden Oğulcan, annesi Seda Sayan’ı görüntülü arayarak sevgilisi ile tanıştırdı.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 15:51
Oğulcan Engin yeni aşkı Sima Tarkan için su gibi para harcıyor

BİR AYDIR TATİL YAPIYOR

Seda Sayan'ın oğlu , yeni sevgilisi ile birlikte bir aydır tatil yapıyor. İkili New York'ta kaldıkları plazaya gecede 7 bin lira ödüyor.

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Oğulcan Engin yeni aşkı Sima Tarkan için su gibi para harcıyor
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