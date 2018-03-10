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Ünlü manken Çağla Şıkel el ele…

İvana Sert ile sevgilisi Can Çelebi, Çağla Şıkel ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler, önceki gece Bebek'de düzenlenen özel bir partiye katıldı. Sabahın ilk ışıklarında eğlenen Çağla Şıkel, arka kapıdan çıktı. Modacı 'yla el ele aracına koşan ünlü mankenin, alkolü fazla kaçırdığı gözlendi. Göbek ve sırtı açık kıyafet tarzıyla dikkati çeken Şıkel, soruları yanıtsız bıraktı.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 10:54
Ünlü manken Çağla Şıkel el ele…

PARTİYE KATILDI AMA…

Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te bir mekanda düzenlenen özel bir partiye katıldı.

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Ünlü manken Çağla Şıkel el ele…
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