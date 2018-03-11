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Milli futbolcu dünya evine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcu ’ın nikahına katıldı

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 00:38
Milli futbolcu Arda Turan dünya evine girdi

'de forma giyen milli futbolcu , ile dünya evine girdi. Turan'ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi.

Düğünden kareler için tıklayın

ARDA TURAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

İşte düğünden ilk kareler

Arda Turan'a düğün tarihi sorulunca...

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Milli futbolcu Arda Turan dünya evine girdi
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