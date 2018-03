Mehmetçiğimiz her yerde destan yazıyor

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı. Türk gençliğine çok güvendiğini söyleyen usta aktör, "Türk gençliği çelik yumruklarını Avrupa'nın, Amerika'nın masasına vuracak, duvarlarını yıkıp onlarla hesaplaşacak" dedi...

300'den fazla filmde oynadınız, hayatınızın büyük bölümü setlerde geçti. Geriye dönüp baktığınızda, tüm zorluklarına rağmen 'İyi ki oyuncu olmuşum' diyor musunuz?

Hayatımın büyük bölümü değil, hepsi setlerde geçti benim. Adana Feke'de doktor olarak da çalıştım. O yıllarımla kıyasladığım zaman buna doğrudan cevap veremiyorum ama bir sanatçı olmanın ayrıcalığını yaşadım. Halkın sevgisi, vefası ve gösterdiği ilgi açısından Türk halkının sanatçısı olmak; hem çok önemli, hem de büyük bir sorumluluk gerektiriyor.

Her açıdan, her konuda, özellikle de özel hayatta...

Mesela sadece ben değil, iki oğlum da özel hayatlarına her zaman çok dikkat ettiler. Magazinel hiçbir olayın içinde yer almadılar çünkü beni temsil ediyorlar.



TÜRK HALKI ÇOK DAYANIKLIDIR



Hafızalara kazınan filmleriniz var. Aradan yıllar geçmesine rağmen filmleriniz hâlâ büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyicinin gönlünde filmlerinizi özel kılan şey ne sizce?

O zamanlar Türk sineması çok samimiydi ve çok sıcaktı. Ukalalık asla yoktu. Mümkün olduğu kadar yararlı olmak adına uğraşılırdı.

Mesela sinemadaki karakterler birbirini seven, vefalı, yardımsever, azla yetinen ve azla yetinip yine de onu paylaşan insan profili çiziyordu.

Yani Yeşilçam sineması, Türk insanının değerlerini temsil ediyordu. Ben bu değerlere hep çok dikkat ettim. Halk adamı oldum her zaman.

Doktorluktan da geldiğim için halkın içindeydim zaten. Derdi olan insanlara şifa bulmaya çalışıyordum. Oyunculuğa başladığım zaman da alkol ve uyuşturucuya karşı Türkiye'yi gezdim.

Çok özel bir halkız. Bakmayın siz birtakım aydın geçinenlerin her fırsatta Türk halkına vurduğuna... Benim Türk halkım ariftir, yenilmez, en zorlu koşullara bile dayanaklıdır. Ayağında çarığı bile olmadan milli mücadele vermiş bir halkız. Babam anlatırdı mesela o zorlu dönemi. Ayakta çarık yokken bile emperyalist ülkeleri alt etmiş bir milletiz; bu halkı kimse yenemez.



Rol aldığınız filmler arasında sizce kariyeriniz açısından en önemlileri hangileri?

'Cemil', 'Cemil Dönüyor', 'Adalet', 'Vatandaş Rıza' ve 'Yıkılmayan Adam'. 'Köroğlu' destanı da çok önemli bir projeydi. Çok güzel ve çağdaş bir sinema dili vardı. Hatta yabancılar bu filmi izleyince çok etkilenmişti; kostümüyle, oyunculuğuyla, senaryosuyla çok güzel bir filmdi.



?İMİRZALIOĞLU'NU ÇOK BEĞENİYORUM



Siz dostluğa çok önem veren birisiniz. Cemal Süreya'dan Yılmaz Güney'e uzanan geniş bir arkadaş çevreniz vardı. O günlerle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?

Hayatta her şey olabilir. Şanın, şöhretin, paran olabilir ama dostun yoksa hiçbir şeyin yoktur aslında. Duvar diye gazete çıkarıyorduk Cengiz Çelikten ve Tekin Elagöz ile. O yıllarda açlıktan midemiz yapışmış, gazete çıkarıyorduk.

Cemal Süreya arada uğrardı yanımıza; müthiş bir insandı. Ben de o zamanlar görsel yönü ağır basan şiirsel hikayeler yazardım. Bir gün ona "Ben de şiir yazmak istiyorum" deyince, bana ertesi gün 100 tane şiir kitabı ile geldi ve "Şiir yazmak istiyorsan tarih, sosyoloji, psikoloji, müzik bileceksin. Ancak bunları bilip getirdiğim kitapları iyice okuduktan sonra şiir yazabilirsin" demişti. Bu anımızı hiç unutmam.



Yeni jenerasyonda kimi beğeniyorsunuz?

Kenan İmirzalıoğlu'nu çok beğeniyorum. Ondan oyunculuk adına çok ümitliyim. Yolu açık olsun.



Yeşilçam'ın ayrı bir sinerjisi vardı. Oyuncularından teknik ekibe kadar herkes büyük bir özveriyle çalışıyordu. Günümüz sinema sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz çok büyük özveri ile çalışmıştık. Bize film negatifini metre ile ölçüp verirlerdi. O dönemle kıyasladığımızda bugünkü set koşulları cennet gibi. Ama şunu da söylemek isterim ki, Türk sineması gerçekten çok güzel bir noktaya geldi. Yönetmenlerimiz ve oyuncularımız, uluslararası alanda çok önemli ödüller kazanıyor. Sinemamızda çok önemli filmler yapılıyor. Dünyada adı geçen yönetmenlerimiz var. Tük sinemasının geldiği yerden çok mutluyum bu açıdan.



'Kara Murat', 'Battal Gazi' ve 'Malkoçoğlu' gibi tarihi kahramanları oynadınız beyazperdede. Bizans'ın oyunlarına karşı vatanı için tüm kalbiyle mücadele eden karakterlerdi bunlar. Günümüzde de filmlerdeki gibi bir mücadele sürüyor bu coğrafyada. Tek değişen şey, Bizans'ın yerini emperyalist devletlerin alması. Siz de böyle düşünüyor musunuz?

Evet. Amerika'sı da, Avrupa'sı da canımıza okumak istiyor. Afrin'de olanlara bakın; bunların yaptığını düşman bile yapmaz. Konferanslar aracılığıyla sık sık gençlerle bir araya geliyorum. Ben Türk gençliğine her açıdan çok güveniyorum. Biz yapamadık ama Türk gençliği bir gün yapacak. Türk gençliği çelik yumruklarını Avrupa'nın, Amerika'nın masasına vuracak, duvarlarını yıkıp onlarla hesaplaşacak.

Bu düşüncemi ne zaman gençlerimizle paylaşsam, onlar da büyük bir coşku ile beni alkışlıyor. Türk gençliği tarihini çok seviyor ve onun değerlerine sahip çıkıyor. Türkiye cennet gibi bir ülke. Meyvesi, sebzesi, yağmuru, doğası ile Allah'ım bu millete her açıdan müthiş bir zenginlik vermiş. Hem insanımız, hem de yaşadığımız topraklar çok özel.



ABD'NİN DÜNYAYA YAPTIĞI ZULÜM BİTECEK



Afrin'den söz etmişken, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hayatım boyunca Mehmetçik programları yaptım. Son sınırı bekleyen askerlerimizle bazen 24 saat, bazen de 48 saat nöbet tuttum.

Tertemiz, yiğit insanlardır; vatan sevgilerinden en ufak bir şüphe duyamazsın. Türkiye'nin her yerinden; Artvin'den, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan gelip kutsal görevlerini yaparken memleket olurlar. Büyük bir fedakarlıkla vatanımızı koruyorlar. Mehmetçiğimiz her zaman, her yerde destan yazıyor. Sadece Afrin'de değil;

Doğu'da, Güneydoğu'da PKK terörü ile mücadelede de destan yazıyorlar. Mehmetçiğimizin kalbi vatan sevgisi ile dolu. Ülkeleri ve toprakları için her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Onlar için her zaman dua ediyorum. Onlara o kadar çok şey borçluyuz ki... Canlarını ortaya koyarak teröristlerle mücadele ediyor. Ne yapsak Mehmetçiğimizin hakkını ödeyemeyiz.



Amerika'nın son yıllarda bölgede izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim gençliğim, bir gün Amerika'nın o duvarlarını çelik yumruklarıyla devirecek. Zalim sürekli dünyaya zulmedemez. Bizim türkümüz bile var; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'. Amerika'nın da dünyaya yaptığı bu zulüm devam etmeyecek.

'SEN ANLAT KARADENİZ' VE 'EŞKIYA'YI KAÇIRMIYORUM



Severek izlediğiniz diziler var mı?

ATV'nin dizilerini ilgiyle takip ediyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Sen Anlat Karadeniz'i her hafta kaçırmadan izliyorum. Bunun yanında TRT'de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' ve 'Mehmetçik Kutulamâre'yi de severek izliyorum.

GENCEBAY'A 'SEN KARATE YAP, BEN ŞARKI SÖYLEYEYİM' DEDİM



Çalışmaktan en keyif aldığınız yönetmenler ve oyuncular kimlerdi?

Çok önemli ve değerli oyuncu ve yönetmenlerle çalıştım. Hepsiyle de çalışmaktan büyük keyif aldım. Orhan Gencebay'la bile film çektim. Hatta Orhan Bey'e teklifte bulundum. Ona "Bu filmin daha çok gişe yapması için sen karate yap, ben de şarkı söyleyeyim" demiştim. O da bu teklife çok gülmüştü.

FİKRET HAKAN'A ŞİİR YAZDIM

Sinemada çok anılarınız var. Bunları yeni bir kitap projenizde anlatmak ister misiniz?

Çok hatıram var. Bunların bir kısmını aktardım ama anlatmadığım başka anılarım da var. Çok özel dostluklarım oldu sinemada ama bunlar özel olduğu için aktarmayı düşünmüyorum. Mesela Fikret Hakan, benim abim gibiydi. Ona şiirler yazmıştım. Hüseyin Peyda, Kadir Savun ve Erol Taş ile binlerce hatıram var. Bu hatıraları hep taşıyorum kalbimde.

DİZİLERDE OYNAYANLARA ACIYORUM

Yeni nesil oyuncular da sizin gibi özel hayatlarına dikkat ediyorlar mı sizce?

Yok. Çocuklar şaşkın ve yorgun. Bir haftada 100 dakikalık dizi çekiyorlar. Yani mesela benim çok umut bağladığım oyuncular vardı oyunculukta daha iyi noktalara gelirler diye, ama dizi çekmekten kendilerine, oyunculuklarını geliştirmeye vakit ayıramıyorlar. Bu yüzden de şaşkınlar. Sevdiğim dizileri izlerken uzunluğu bana iyi geliyor belki ama o çocuklara acıyorum. Biz de yaşadık o günleri. Ben sabah 6'da kalkar, 7.30 gibi sete giderdim. Setin kaçta biteceği belli olmazdı. Hatta eşime "Akşam hazırlan da yemeğe gidelim" derdim ama nasıl gidiyorsun? Setim gece yarısı bitiyordu.

OYUNCULAR OKUMALI

Genç oyunculara ve oyuncu adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Okusunlar. Önlerine ne çıkarsa okusunlar. Otobüste, takside yani her yerde okusunlar. Okumak çok önemli. Bakın ben hâlâ okuyorum ama onlar okumuyor! Okumak yerine ellerindeki cep telefonu ile uğraşıyorlar. Bir de vakit ayırıp oyunculuklarını geliştirmek için uğraşsınlar.



Oyunculuk adına 'Keşke şunu da yapsaydım' dediğiniz bir şey kaldı mı?

Sinemada her türlü filmde oynadım; dramda da, komedide de, tarihi yapımlarda da. Bu açıdan içimde ukde kalan hiçbir şey yok. Benim kuşağım Türk sinemasının en güzel, büyük ve üretken yıllarını yaşadı. Halkla el ele, omuz omuzaydık. Ve Türk sinemasını o yıllarda halkımız çok benimsemişti. Sinemada sevginin, fedakarlığın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Değerlerimizi beyazperdeye taşıdık. Halkımız da bize her zaman destek verdi, sevgisini ve ilgisini bize her fırsatta gösterdi.