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'ın ölümüyle ilgili yapılan çirkin yorumlara ünlülerden sert tepki!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen ve içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.Kaza sonrası sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara ünlüler sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 22:28
Mina Başaran'ın ölümüyle ilgili yapılan çirkin yorumlara ünlülerden sert tepki!

Feci olayda 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterildi.

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Mina Başaran'ın ölümüyle ilgili yapılan çirkin yorumlara ünlülerden sert tepki!
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