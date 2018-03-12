Mina Başaran'ın ölümüyle ilgili yapılan çirkin yorumlara ünlülerden sert tepki!
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen ve içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.Kaza sonrası sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara ünlüler sert tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.3.2018 22:22Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 22:28
Feci olayda 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterildi.